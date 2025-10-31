Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bảo vệ tử vong dưới tầng hầm chung cư

  • Thứ sáu, 31/10/2025 13:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng sớm, người dân tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) xuống tầng hầm để xe máy, xe đạp thì phát hiện bảo vệ nghi bị điện giật, tử vong.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, tại tầng hầm để xe máy, xe đạp, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh), trong quá trình cắm máy bơm nước, một bảo vệ nghi đã bị điện giật tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.A.T (SN 1961, trú Khối, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

bao ve chung cu chet anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, có tổng diện tích sàn 15.626 m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ.

bao ve chung cu chet anh 2

Tầng hầm tòa nhà chung cư PVNC2-CT02 nơi xảy ra vụ việc.

Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

17:12 20/10/2025

Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

17:16 12/10/2025

Cháy ở chung cư TP.HCM: 'Tôi bế con chạy vội, nhiều trẻ nhỏ khóc thét'

Tối 20/9, khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 11 block GM2 chung cư Golden Maison, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

21:56 20/9/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/bao-ve-toa-nha-chung-cu-tu-vong-duoi-tang-ham-post1792157.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bảo vệ chung cư chết Bảo vệ Bảo vệ chung cư Bảo vệ tử vong Điện giật bảo vệ Chung cư Vinh

Đọc tiếp

Vung Canh sat bien 4 co tu lenh moi hinh anh

Vùng Cảnh sát biển 4 có tư lệnh mới

20 phút trước 15:02 31/10/2025

0

Đại tá Đào Bá Việt được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thay Thiếu tướng Trần Văn Lượng, đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý