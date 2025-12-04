Vàng vẫn vượt trội so với Bitcoin

Các ngân hàng trung ương và nhà phân bổ tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục ưu tiên vàng hơn tiền điện tử cho mục đích dự trữ và thanh toán thương mại, khiến vàng vẫn bỏ xa Bitcoin.

Trong năm 2025, vàng vẫn vượt mặt Bitcoin cả về giá và mức độ tin cậy của nhà đầu tư trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Năm nay, vàng đang bỏ xa Bitcoin cả về diễn biến giá cũng như mức độ tin cậy của nhà đầu tư. Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ra mắt đầu năm 2024, nhiều người kỳ vọng tài sản số này sẽ trải qua những đợt tăng mạnh và bền vững, theo CoinDesk.

Âm thầm vượt mặt

Tuy nhiên gần 2 năm trôi qua, vàng lại âm thầm vượt mặt Bitcoin, khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi liệu đồng tiền số này đã thật sự sẵn sàng để cạnh tranh với các tài sản trú ẩn truyền thống hay chưa.

Trong khi Bitcoin giảm khoảng 12% kể từ thời điểm các quỹ ETF ra mắt vào tháng 1/2024, vàng đã tăng 58% trong cùng giai đoạn.

Mark Connors, nhà sáng lập kiêm chiến lược gia trưởng tại công ty tư vấn đầu tư Bitcoin Risk Dimensions nhận định Bitcoin vẫn chưa đủ "chín" để có thể cạnh tranh với kim loại quý.

"Những người mua quan trọng, bao gồm các ngân hàng trung ương, quỹ tài sản quốc gia, các nhà phân bổ tài sản lớn, vẫn ưu ái vàng hơn. Lý do không chỉ nằm ở sự biến động hay rủi ro pháp lý", ông nói.

Theo Connors, vấn đề sâu xa hơn chính là hạ tầng và tiền lệ lịch sử. Vàng có khoảng thời gian tích lũy niềm tin lên tới hàng thế kỷ và đã sở hữu sẵn những kênh tài chính được thiết lập lâu đời.

Các ngân hàng trung ương có tài khoản vàng và kim loại quý này còn được dùng trong thương mại, trong khi Bitcoin vẫn đứng ngoài hệ thống này.

Sự khác biệt này càng trở nên rõ rệt khi các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ và Nga tăng tốc gom vàng. Một số trường hợp thậm chí đã sử dụng vàng để thanh toán giao dịch dầu mỏ. Đây là vai trò quan trọng mà Bitcoin vẫn chưa đảm nhận được.

Dù được thiết kế như một đồng tiền phi tập trung và không biên giới, Bitcoin vẫn chưa được sử dụng trong thanh toán quốc tế ở quy mô lớn.

Đà giảm của Bitcoin gắn với thanh khoản

Đáng chú ý, trong những tháng gần đây, khoảng cách giữa Bitcoin và vàng càng được nới rộng. Bitcoin giảm hơn 30% so với đỉnh tháng 7, trong khi vàng duy trì đà tăng đều đặn, vượt mốc 4.200 USD /ounce.

Ông Connors không cho rằng đây là sự thay đổi tâm lý của giới đầu tư. Thay vào đó, tình trạng thắt chặt thanh khoản do chính sách tài khóa của Mỹ đã khiến giá Bitcoin liên tục giảm sâu.

“Khi Bộ Tài chính Mỹ không chi tiêu, lượng tiền trong hệ thống giảm và Bitcoin cực kỳ nhạy cảm với tình hình này. Điều này liên quan đến cấu trúc đòn bẩy của nó", ông nói thêm.

Trong giai đoạn chính phủ Mỹ đóng cửa, bảng cân đối của Bộ Tài chính "phình to" từ khoảng 600 tỷ USD lên gần 1.000 tỷ USD . Khi chi tiêu bị đình trệ, thanh khoản khô kiệt trên cả thị trường truyền thống lẫn thị trường crypto - và Bitcoin chịu tác động mạnh hơn.

Dù chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại, Bộ Tài chính nước này vẫn chưa tái khởi động chi tiêu ở quy mô lớn. Sự trì hoãn này khiến thị trường rơi vào trạng thái "lơ lửng", đặc biệt là các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Tuy vậy, ông cảnh báo không nên mặc định Bitcoin sẽ thay thế vàng trong tương lai gần. Nếu so sánh, 2 loại tài sản này có thể hữu ích về mặt tham chiếu nhưng lại không phản ánh cách các tổ chức lớn phân bổ vốn.

“Họ không tung đồng xu chọn giữa vàng và Bitcoin. Thay vào đó, họ chọn thứ phù hợp với quy định và nhiệm vụ đầu tư của mình.

Lộ trình để tiền số trở thành tài sản dự trữ toàn cầu có thể sẽ lâu hơn. Việc này không phải vì công nghệ không tốt mà vì niềm tin và thói quen cần thời gian để hình thành", vị chuyên gia nhận định.