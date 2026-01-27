Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Văn Thuận chia tay CLB Thanh Hóa

  Thứ ba, 27/1/2026 10:49 (GMT+7)
Sáng 27/1, tiền vệ Lê Văn Thuận gửi lời chào tạm biệt CLB Đông Á Thanh Hóa, khép lại hành trình dài gắn bó từ những ngày đầu chập chững bước vào bóng đá chuyên nghiệp.

Văn Thuận sẽ gia nhập CLB Ninh Bình.

Gia nhập lò đào tạo Thanh Hóa từ khi mới 10 tuổi, Văn Thuận trải qua 9 năm đầy biến động tại mảnh đất xứ Thanh. Từ những buổi tập đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, những chấn thương, giai đoạn khó khăn tưởng chừng phải dừng lại, cho đến ngày được thi đấu tại V.League và có cơ hội khoác áo các đội tuyển quốc gia, mọi cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh đều gắn liền với màu áo vàng.

Trong lời chia tay, Văn Thuận dành sự trân trọng đặc biệt cho HLV Velizar Popov, người đã đặt niềm tin, trao cơ hội và tạo điều kiện để anh khẳng định bản thân ở đội một. Sự tin tưởng ấy, theo Văn Thuận, chính là nền tảng giúp anh vững vàng hơn trên con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 2006 cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo CLB, ban huấn luyện, bộ phận y tế và các đồng đội - những người đã đồng hành, chỉ bảo anh từ những ngày đầu tiên lên đội một. Không thể thiếu là sự tri ân dành cho người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, những khán giả luôn sát cánh và tiếp thêm động lực cho anh trong suốt chặng đường vừa qua.

Văn Thuận cho biết quyết định rời CLB đã được cân nhắc kỹ lưỡng và mong nhận được sự thấu hiểu từ tất cả. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, anh khẳng định màu áo vàng xứ Thanh sẽ mãi là một phần ký ức đẹp và không thể thay thế trong sự nghiệp của mình.

Cùng Văn Thuận, cả Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Mỹ đều rời Thanh Hóa để gia nhập CLB Ninh Bình.

Hiểu Phong

