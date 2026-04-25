Văn Quyết nói điều 'khó nghe' về Ninh Bình: Sự thật hay mất lòng

Phát biểu thẳng như "dao cắt" của Nguyễn Văn Quyết châm ngòi tranh cãi, đồng thời phơi bày vấn đề chiến thuật của CLB Ninh Bình.

Văn Quyết cùng CLB Hà Nội vượt qua Ninh Bình.

Văn Quyết thẳng thắn chê bai Ninh Bình sau thất bại trước Hà Nội. Một lời nói "nghịch nhĩ", có thể khiến cho đội bóng của bầu Thụy chạm đến lòng tự ái. Nhưng xem ra, đó là lời nói thật mà Ninh Bình cần cầu thị tiếp nhận để tiến bộ hơn qua đó, xây dựng một lối chơi bài bản hơn.

Tranh cãi bùng nổ sau phát ngôn thẳng thắn

Ở V.League hiện thời, Hà Nội cùng CAHN đem đến cho người xem lối chơi tấn công rực lửa và mãn nhãn. Đó là khả năng làm chủ ở tuyến giữa, áp đặt lối đá lên sân đối phương bằng các pha hãm thành bằng những pha ban bật như "thêu hoa dệt gấm", làm mê hoặc lòng người.

Có thể thấy, triết lý của ấy xuyên suốt từ thủa sơ khai của đội bóng Thủ đô, được đặt nền móng bởi HLV Phan Thanh Hùng từ năm 2010. Và khán giả Hà Nội có lẽ đang cảm thấy tự hào khi đội bóng thân yêu của họ vẫn duy trì lối đá mang đậm tính cống hiến, có bản sắc rất riêng ấy ấy cho dù phải trải qua hàng chục lần thay đổi người đứng đầu về chuyên môn.

Văn Quyết chê bai lối đá của Ninh Bình.

Trước Ninh Bình trong trận đấu ở vòng 20 V.league 2025/26 tối 24/4, Hà Nội tiếp tục nhập cuộc với tư tưởng chủ đạo ấy, bất chấp phải làm khách trước đối thủ đang trong cuộc đua vị trí thứ 3 với chính mình. Chiến thắng cuối cùng thuộc về đội khách sau trận cầu có đến 5 bàn thắng.

Vấn đề đọng lại là nhận xét thẳng của Văn Quyết khi đại ý rằng Ninh Bình chỉ phất bóng dài từ hậu vệ cho tiền đạo mà bỏ quên hàng tiền vệ. Câu nói tạo nên không khí tranh luận sôi động trên các diễn đàn mạng. Đa phần đều tán đồng với nhận xét thẳng thừng của thủ quân Hà Nội nhưng cũng không ít người quay sang chỉ trích Văn Quyết trịch thượng, thiếu khiêm tốn.

Cuộc tranh luận sẽ rất khó hồi kết. Những đánh giá về phát biểu của Văn Quyết xem ra phụ thuộc vào quan điểm và thậm chí "tình cảm" mà người đưa ra đứng về cầu thủ của Hà Nội hay về phía Ninh Bình. Nhưng có một sự thật rằng nhận định của chân sút kỳ cựu là đúng về phương diện chuyên môn nếu nhìn vào chiến thuật của đội chủ nhà trong trận đấu đó.

Vấn đề của Ninh Bình

Ai theo dõi kỹ sẽ thấy, Ninh Bình trước đây dưới trướng của ông thầy người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo hướng đến một lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt. Dù vậy, từ thời điểm ông Vũ Tiến Thành nắm quyền chuyên môn, đội bóng của bầu Thụy chuyển hướng rõ rệt trong cách vận hành lối chơi, đặt dấu ấn đậm nét theo triết lý và phong cách riêng của vị HLV này.

Cần biết Ninh Bình là một đại gia, tiền bạc xum xuê, con người chất lượng hàng đầu của V.League, có trình độ ngang ngửa các ông lớn khác chứ không phải yếu để gò vào khuôn khổ, chơi theo kiểu rình mò khiến tài năng của các cầu thủ bị bóp nghẹt, bị bỏ qua đến mức không thể tung hoành, trở nên… vô dụng trên sân. Ở một chừng mực nào đó thì yêu cầu một HLV phải thay đổi sở trường để thích ứng với tình cảnh hiện có là rất khó và cần thông cảm.

Khi nói "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thô", Văn Quyết chắc hẳn không phải chê bai năng lực của đàn em bởi một cầu thủ giỏi như tiền đạo của Hà Nội không khó để nhận ra giá trị của tiền vệ này.

Cái chính là Hoàng Đức đá ở khu trung tuyến trong khi Ninh Bình chỉ "phất bóng từ trung vệ thẳng lên tiền đạo" mà không cần đến tiền vệ. Với cách chơi đó thì rõ ràng không chỉ 3 mà 5 Hoàng Đức đứng giữa cũng trở nên vô nghĩa. Có lẽ, Văn Quyết tiếc cho tài năng của cựu tiền vệ Thể Công bị lãng phí chăng?

Rõ ràng, phát biểu của Văn Quyết nghe có vẻ "nghịch nhĩ" nhưng đó xem ra là lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Ninh Bình. Họ cần chọn một HLV thật sự phù hợp để tránh lãng phí tiền bạc và tài năng của các cầu thủ giỏi mà họ không tiếc để đưa về sân Ninh Bình.