Van Nistelrooy bị chỉ trích

Leicester không thể ghi bàn trên sân nhà trong 6 trận liên tiếp, và trận gặp Brentford trở thành đỉnh điểm của nỗi thất vọng. Không khí tại sân King Power sớm trở nên căng thẳng khi nhiều CĐV la ó, thậm chí rời sân ngay từ phút 30.

Đội khách Brentford tràn lên áp đảo từ đầu và kết liễu Leicester trong vỏn vẹn 15 phút của hiệp một. Mikkel Damsgaard tỏa sáng với 2 pha kiến tạo giúp Yoane Wissa và Bryan Mbeumo ghi bàn. Sau đó, Mbeumo thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Christian Norgaard đánh đầu ấn định tỷ số lên 3-0.

Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích Van Nistelrooy bùng nổ trên mạng xã hội. Một CĐV viết: "Van Nistelrooy đúng là không hiểu chút nào về công việc này". Người khác thêm vào: "Một trong những quyết định bổ nhiệm HLV tệ nhất lịch sử Premier League".

"Sao ông ta vẫn chưa bị sa thải?", "Leicester mùa này thuộc hàng tệ nhất mà Premier League, còn bổ nhiệm Van Nistelrooy là sai lầm lớn nhất". "Có lẽ nếu Steve Cooper cầm quân, Leicester không đến mức này", "Mọi thứ đúng là một thảm họa"... là những phản ứng khác của người hâm mộ.

Phát biểu sau trận đấu, Van Nistelrooy thừa nhận tình hình của Leicester cực kỳ khó khăn. Ông cũng ám chỉ rằng đội hình hiện tại không đủ chất lượng để cạnh tranh ở Premier League:

"Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là mỗi tuần đều phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Leicester phải nỗ lực hết khả năng, nhưng yêu cầu nhiều hơn thế là không công bằng. Đội hình này phải leo một ngọn núi quá cao để có thể trụ lại giải đấu", cựu tiền đạo MU nhấn mạnh.

"Bầy cáo" nhận thất bại thứ 10 trong 11 trận gần nhất, qua đó tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Leicester đối mặt với lịch thi đấu "tử thần" sắp tới, lần lượt gặp West Ham, Chelsea, Man City. Nếu không thể cải thiện phong độ, viễn cảnh rớt hạng gần như khó tránh khỏi.

