Nistelrooy không cứu nổi Leicester

Leicester City đang phải đối mặt với cơn ác mộng của việc xuống hạng, và càng nhìn vào tình hình hiện tại, càng khó để thấy được một tia hy vọng. Với việc đội bóng chìm trong khủng hoảng, HLV Ruud van Nistelrooy càng lúc càng bị đặt dưới áp lực lớn.

Sau một sự nghiệp lừng lẫy với nhiều danh hiệu, Van Nistelrooy giờ đây lại chỉ ghi tên mình vào những kỷ lục không mong muốn tại Leicester. Đội bóng của ông vừa xác lập cột mốc đáng buồn khi là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League thua 6 trận sân nhà liên tiếp mà không ghi bàn.

Trận thua trước Brentford đã là thất bại thứ 10 trong 11 trận của Leicester. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, đội khách tấn công mạnh mẽ, và chỉ mất 17 phút để mở tỷ số. Sau đó, Bryan Mbeumo tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 27, khi có quá nhiều không gian để thực hiện cú sút vào góc xa khung thành.

Leicester lúc này đã rơi vào thế chống đỡ yếu ớt, và chỉ 4 phút sau, bàn thắng thứ ba của Brentford gần như chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Pha đá phạt tuyệt vời của Mbeumo tìm thấy Christian Norgaard trong vòng cấm. Cầu thủ này dễ dàng đánh đầu vào lưới, khiến các CĐV Leicester không thể kiềm chế sự thất vọng.

Sự thất vọng không chỉ đến từ kết quả mà còn từ tinh thần thi đấu của đội bóng. Các CĐV Leicester không thể giấu nổi sự tức giận. Nhiều người rời sân từ giữa hiệp 2 khi đội bóng của họ bị bỏ lại quá xa. Những tiếng hô “Bạn không xứng đáng khoác áo này” vang lên khắp King Power, phản ánh sự bất mãn đối với cả các cầu thủ và HLV.

Van Nistelrooy cố gắng thay đổi tình hình khi đưa trung vệ Jannik Vestergaard vào sân trong hiệp 2, nhưng cái tên này nhận được sự la ó từ các CĐV nhà. Một sự thay đổi khác, Facundo Buonanotte, được đón nhận nhiệt liệt khi vào sân ở phút 55, nhưng tất cả đều không đủ để thay đổi tình thế. Brentford vẫn kiểm soát trận đấu và ấn định chiến thắng 4-0 vào phút cuối.

Sau 26 vòng đấu, Leicester xếp áp chót với 17 điểm, kém nhóm an toàn 2 điểm. Nhưng với phong độ hiện tại, việc trụ hạng của họ ngày càng trở nên mong manh. Điều đáng nói là, mặc dù Leicester vẫn còn cơ hội, nhưng với một đội bóng thiếu tổ chức và niềm tin, liệu họ có thể thoát khỏi vũng lầy này?

Với những thay đổi cần thiết và một chiến lược hợp lý, Leicester vẫn có thể tìm lại hy vọng. Tuy nhiên, nếu không cải thiện ngay lập tức, việc xuống hạng là điều khó tránh khỏi.

Sự thiếu ổn định trong lối chơi và tinh thần thi đấu là những vấn đề lớn mà Van Nistelrooy và các cầu thủ Leicester cần phải đối mặt. Và nếu không có sự cải thiện trong những tuần tới, tương lai của đội bóng này sẽ càng trở nên u ám hơn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.