Sir Alex ngáp khi xem MU thi đấu

Những phút đầu tiên của hiệp một trên sân Old Trafford diễn ra tẻ nhạt khi hai đội thi đấu thận trọng. Khoảnh khắc Sir Alex ngáp trên khán đài nhanh chóng được máy quay ghi lại. The Sun mô tả rằng đây là hành động phản ánh sự chán nản trước màn trình diễn của MU, đội bóng cũ của Sir Alex.

Cuối hiệp một, Bobby Decordova-Reid mở tỷ số cho Leicester. Trận đấu trở nên hấp dẫn trong hiệp hai khi MU vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ.

Sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị như Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho giúp hàng công đội chủ nhà chơi khởi sắc. Zirkzee là người ghi bàn gỡ hòa, trong khi Harry Maguire ghi bàn quyết định ở phút bù giờ cuối hiệp hai, đem về chiến thắng quý giá cho "Quỷ đỏ".

Khi trận đấu kết thúc, Sir Alex nở nụ cười với người ngồi bên cạnh là cựu huấn luyện viên Sam Allardyce. "Big Sam" không ít lần cùng Sir Alex đến sân Old Trafford theo dõi MU thi đấu.

Khán giả trên sân nhận ra sự thất vọng của Sir Alex và không ngần ngại chỉ trích chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Một người hâm mộ viết: "Lối chơi của Ruben Amorim khiến Sir Alex buồn ngủ, quá tệ". Một bình luận khác cũng cho rằng: "Sir Alex có vẻ rất chán nản với những gì MU thể hiện trên sân. Tôi cũng vậy".

Sir Alex giải nghệ sau khi giúp "Quỷ đỏ" vô địch Premier League mùa 2012/13. Đây cũng là danh hiệu quốc nội gần nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Chiến thắng trước Leicester giúp MU điền tên vào vòng 5 FA Cup. "Quỷ đỏ" sẽ trở lại sân cỏ vào cuối tuần tới, khi họ đối đầu với Tottenham trong khuôn khổ Premier League vào ngày 16/2.

