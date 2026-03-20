Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

Counter-Strike vừa thay đổi mãi mãi

  • Thứ sáu, 20/3/2026 08:50 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Valve vừa ra mắt cơ chế nạp đạn mới trong CS2, buộc người chơi phải vứt bỏ toàn bộ số đạn thừa trong băng, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội nhất lịch sử.

Bản cập nhật "Guns, Games, and Guides" đã thay đổi hoàn toàn thói quen của người chơi CS 2. Ảnh: Valve.

Bản cập nhật "Guns, Games, and Guides" đang tạo nên "cơn địa chấn" lớn nhất lịch sử CS2 khi chính thức "khai tử" cơ chế nạp đạn vốn đã tồn tại suốt 3 thập kỷ. Valve đang buộc người chơi phải từ bỏ bản năng cũ để định nghĩa lại hoàn toàn tư duy chiến thuật trong game.

Cụ thể, trong cơ chế cũ, số đạn thừa trong súng sẽ được cộng dồn vào kho dự trữ. Ở cơ chế mới, khi nhấn phím "R", nhân vật sẽ vứt bỏ hoàn toàn băng đạn đang sử dụng. Nếu băng đạn đó còn 20 viên, người chơi sẽ mất trắng 20 viên đó.

Người chơi chỉ mang theo một số lượng băng đạn giới hạn, thường là 3 - 4 băng tùy loại súng.

Sự thay đổi này áp dụng cho toàn bộ vũ khí trong game. Những khẩu súng có lượng đạn ít như "AWP" hay "Mag-7" giờ đây trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần vài lần nạp đạn sai thời điểm, game thủ sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt tài nguyên.

Valve anh 1

Phần thông tin trong game hiển thị số băng đạn thay vì tổng lượng đạn còn lại.

Theo phân tích từ GosuGamersRock Paper Shotgun, Valve muốn nâng cao tính rủi ro cho hành động nạp đạn bởi họ nhận thấy người chơi thường làm điều này một cách vô thức và không tính toán. Hãng đang muốn biến CS2 thành một trò chơi đòi hỏi trí tuệ và sự kiềm chế cao độ.

Giới chuyên môn nhận định đây là thay đổi táo bạo nhất trong lịch sử dòng game. IGN nhấn mạnh rằng Valve đang thách thức 30 năm thói quen của game thủ.

“Valve đang buộc chúng ta phải từ bỏ một phần bản năng để làm quen với một thực tế khắc nghiệt hơn”, IGN nhận xét.

Hệ thống này dường như sẽ tạo ra các chiến thuật hoàn toàn mới. Đầu tiên, việc xả đạn qua bom khói sẽ giảm đi đáng kể. Người chơi phải tính toán kỹ lưỡng trước khi muốn áp chế đối phương.

Thứ hai, sự phối hợp đồng đội sẽ được đẩy lên tầm cao mới. Việc chia sẻ vũ khí hoặc nhặt súng của đối phương sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Các đội tuyển chuyên nghiệp phải tập luyện lại cách kiểm soát đạn trong mỗi lượt đấu.

“Đây là một sự thay đổi mang tính hủy diệt đối với lối chơi cũ, nhưng nó mở ra một chương mới cho sự chuyên nghiệp”, một bình luận viên eSports chia sẻ trên mạng xã hội.

Cộng đồng người chơi đang tỏ ra cực kỳ giận dữ. Trên diễn đàn Reddit, hàng loạt bài viết yêu cầu Valve hoàn tác cập nhật đã xuất hiện

Nhiều game thủ cho rằng CS2 đang mất đi bản sắc vốn có. Họ yêu thích Counter-Strike vì sự nhanh nhẹn và tính đối kháng thuần túy. Việc áp dụng cơ chế thực tế quá mức khiến trò chơi trở nên chậm chạp và ức chế.

“Tôi không chơi CS2 để trải nghiệm cảm giác như đi lính thật, tôi chơi để thi đấu kỹ năng”, người dùng trên Reddit bày tỏ.

Từ phía các game thủ chuyên nghiệp, phản ứng cũng gay gắt và đa dạng. “Tôi phải học cách ngừng nạp đạn chỉ sau một phát bắn AWP thôi…”, huyền thoại KennyS châm biếm.

Trong khi đó, tuyển thủ "snatchie" lại phản ứng quyết liệt hơn: “Gửi Valve, các người đang làm cái quái gì với trò chơi này vậy?”.

Đồng quan điểm, ngôi sao "m0NESY" (Ilya Osipov) cũng đưa ra nhận định đầy cay đắng về tương lai của khẩu súng ngắm huyền thoại: “Lại thêm một đòn giáng vào AWP, chi bằng các người cứ xóa luôn nó khỏi game cho xong”.

Cộng đồng mua bán và trao đổi skin trong game cũng ghi nhận sự lo ngại về giá trị của các vật phẩm trong game. Nếu lối chơi quá khó làm quen, lượng người chơi có thể sụt giảm nghiêm trọng.

Việt Anh

Valve Game Valve Counter-Strike CS CS2 CSGO AWP CS2 Valve IGN Băng đạn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý