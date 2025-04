Vai diễn gây tranh cãi của Ngọc Huyền

"Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả bức xúc vì thái độ lạnh nhạt của An. Một số người khác cho rằng tình tiết bám sát bản gốc và cần thời gian để các nhân vật hàn gắn.

Cha tôi, người ở lại hiện vẫn chưa thể khiến người xem hài lòng. Những thay đổi về tạo hình, tính cách nhân vật tiếp tục là chủ đề bàn luận sôi nổi sau từng tập phim. Tâm điểm chú ý là An (Ngọc Huyền) với loạt hành động, biểu cảm xa lánh khi Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) trở về.

6 năm qua đi, Nguyên và Việt trưởng thành, chững chạc nhưng vẫn ấm áp, tình cảm. Còn An, thật khó để nhận ra cô nàng nhí nhảnh, hồn nhiên ngày nào. Đây là một nút thắt liên kết chặt chẽ hai giai đoạn của bộ phim. Tới khi nào điểm nghẽn được khơi thông thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Cuộc hội ngộ lạnh lẽo

Nối tiếp màn xô xát khiến An nhập viện ở tuần trước, bà Ngọc (Hoa Thuý) - mẹ của Đại tới gặp ông Bình (NSƯT Thái Sơn). Ngoài việc hỏi thăm, hóa giải mâu thuẫn, bà Ngọc dành nhiều lời khen cho An. Thực chất, bà Ngọc tích cực "đẩy thuyền", mong muốn An và Đại (Kiên Trần) sớm thành đôi.

Ở một diễn biến khác, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) đụng độ cô đồng nghiệp đanh đá Tuệ Minh (Lương Thu Trang) trên công trường. Đôi bên không ít lần lời qua tiếng lại, bất đồng quan điểm. Vì công việc, Tuệ Minh chủ động hòa giải với ông Chính. Được xây dựng cho mục đích giải trí, bộ đôi hứa hẹn sẽ còn va chạm nhiều lần trong tương lai.

Quay lại mạch truyện chính, Nguyên khăn gói về Việt Nam sau 6 năm. Trái ngược màn chào đón nồng nhiệt của hai ông bố là "pháo đài băng giá" từ An. Đi sớm về khuya, ăn uống bên ngoài, cô luôn kiếm cớ để tránh mặt anh. Với An, Nguyên và Việt chỉ là hàng xóm, phủ nhận mối quan hệ anh em một nhà mà họ từng có khi xưa.

Cả nhà đoàn tụ sau 6 năm.

Trong khi đó, ông Bình và ông Chính đau xót khi biết ông Huấn (Minh Tiệp) bỏ rơi Việt nơi đất khách quê người. May mắn, Việt có thể tự xoay sở, hoàn thành việc học và sống tốt bao năm qua. Nhân dịp này, Việt kiếm việc tại một khách sản về nước đoàn tụ gia đình năm bố con. Tương tự Nguyên, Việt cũng phải chịu cảnh lạnh nhạt từ An.

Hiện, bộ phim tạm dừng tại khoảnh khắc bà Quyên (NSƯT Kiều Anh) - mẹ của Việt trở về sau nhiều năm xa cách, mong mỏi được gặp con trai. Đan xen yếu tố tình yêu, gia đình, Cha tôi, người ở lại dần hình thành nhiều tuyến truyện như An - Đại, Nguyên - Thảo, ông Chính - Tuệ Minh, hành trình hàn gắn anh em An, Nguyên, Việt...

Dễ thấy, Cha tôi, người ở lại mang đến một kịch bản phức tạp hơn khi chuyển sang bối cảnh 6 năm sau. Từ đó, bộ phim tạo cảm giác tò mò, mở ra hàng loạt câu hỏi từ khán giả. Chưa tính đến tương lai thì hiện tại, An đang là nhân vật thách thức kiên nhẫn từ khán giả.

Vì sao An gây tranh cãi?

Khoảnh khắc Nguyên và Việt đồng loạt du học, rời xa gia đình là cú sốc lớn, hằn sâu trong An. Tâm lý cô chưa đủ vững vàng để đối diện với hiện thực. Việc Nguyên và Việt chọn về sống với người thân ruột thịt, bất chấp từng chịu tổn thương khiến An thay đổi quan điểm. Với cô, hai người chỉ là hàng xóm, nương nhờ nhau lúc khó khăn chứ không phải là anh em một nhà.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả tranh cãi dữ dội về vai diễn do Ngọc Huyền đảm nhận. Một số khán giả cho rằng giận dỗi là điều dễ hiểu, An, Nguyên và Việt đều cần thời gian để hàn gắn, chữa lành vết thương lòng. Song, số khác bức xúc, không đồng tình với cách hành xử của An.

"Xem phim hơi ức chế với An, mấy tập vẫn giận Nguyên thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, khó chấp nhận", "Giận gì mấy năm liền, quá phi lý, mà lý do trẻ con quá", "Hứa không rời xa nhau, đột nhiên cả hai cùng rời đi. Tâm lý hụt hẫng bị bỏ rơi, giận dữ là đúng", "Bản gốc cũng có giận, hai anh phải làm đủ trò mới hết giận, mọi người từ từ đừng nóng, đúng tâm lý nhân vật mà", một số khán giả phản hồi về nhân vật An.

Thái độ lạnh nhạt của An gây tranh cãi.

Ngoài An, một vài nhân vật khác cũng vấp ý kiến trái chiều ở bối cảnh 6 năm sau. Đơn cử, Nguyên xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, giọng nói thều thào vô tình tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Hay Thảo do Thanh Huế thể hiện được nhiều người nhận xét thiếu thuyết phục bởi tạo hình già dặn hơn An, Nguyên.

Tạm gác lại tranh cãi, Cha tôi, người ở lại vẫn cho thấy sự hấp dẫn qua cách xây dựng tuyến truyện tình cảm. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn đấu khẩu giữa ông Chính và Tuệ Minh, tình tiết được cài cắm ngầm khẳng định mối quan hệ sau này. Chưa kể, khán giả mong chờ bộ phim sẽ gieo duyên cho An - Đại, Nguyên - Thảo, thay đổi so với bản gốc.