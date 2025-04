Đằng sau việc 'Bắc Bling' vượt mốc 100 triệu view

10 tháng kể từ "Đừng làm trái tim anh đau", nhạc Việt mới có thêm MV đạt 100 triệu lượt xem lại bùng nổ bàn tán trên mạng xã hội là "Bắc Bling" của Hòa Minzy.

Sự ra mắt của Bắc Bling khiến danh sách những MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất Vpop có sự xáo trộn lớn. Với việc đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 29 ngày, Hòa Minzy chen chân vào BXH ở vị trí thứ 3, đứng trên Em gì ơi (31 ngày), Người lạ ơi (38 ngày), Bạc phận (47 ngày), Nơi này có anh (59 ngày), Lạc trôi (60 ngày) hay Đừng làm trái tim anh đau (126 ngày)...

Quan trọng hơn, với Bắc Bling, Vpop đã có thêm một MV đạt trăm triệu lượt xem sau suốt 10 tháng kể từ Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng.

Sự áp đảo của Sơn Tùng

Đừng làm trái tim anh đau được Sơn Tùng ra mắt đầu tháng 6/2024 là MV Việt đầu tiên được phát hành trong năm 2024 đạt hơn 100 triệu lượt xem. Con số đó ngoài phản ánh vị thế và năng lực của Sơn Tùng còn cho thấy thành tích 100 triệu lượt xem với ca sĩ Việt hiện giờ khó khăn hơn vài năm trước.

Sau khoảng 10 tháng kể từ Đừng làm trái tim anh đau, Bắc Bling là MV tiếp theo cán mốc 100 triệu lượt. Tốc độ đạt được cột mốc này của Hòa Minzy rất nhanh chóng, chỉ khoảng 29 ngày với trung bình hơn 3 triệu lượt mỗi ngày.

Tới hiện tại, Vpop có hơn 100 MV chinh phục được con số trăm triệu lượt. Ngoài MV Một con vịt của Xuân Mai đạt hơn 1,1 tỷ lượt xem là bản nhạc thiếu nhi và Bống bống bang bang của 365 (614 triệu) cũng phần lớn được trẻ nhỏ “cày view”, Jack đang tạm nắm giữ thành tích tốt nhất trong số nhạc trẻ. Anh có Sóng gió với 450 triệu lượt xem tính tới chiều 1/4.

Sơn Tùng đang áp đảo với tổng cộng 12 MV đạt trên 100 triệu lượt xem. Ngoài Nơi này có anh (396 triệu), Sơn Tùng có Hãy trao cho anh - 294 triệu, Lạc trôi - 276 triệu, Chúng ta không thuộc về nhau - 230 triệu, Muộn rồi mà sao còn - 219 triệu, Đừng làm trái tim anh đau với 134 triệu...

Sơn Tùng là ca sĩ Việt có nhiều MV đạt trên hơn 100 triệu lượt xem nhất. Ảnh: FBNV.

Jack và Đen đều góp 6 MV. Với Jack, 3 trong số 6 MV từ thời đỉnh cao có sự góp sức của K-ICM là Sóng gió, Bạc phận (418 triệu), Em gì ơi, còn 3 sản phẩm khác là Hoa hải đường, Là một thằng con trai, Đom đóm.

Mỹ Tâm góp mặt với 3 MV là Đâu chỉ riêng em, Đúng cũng thành sai, Người hãy quên em đi. Erik có lần lượt 4 MV đạt ít nhất 100 triệu lượt là Chạm đáy nỗi đau (192 triệu), Em không sai chúng ta sai, Có tất cả những thiếu anh và Ghen... Bên cạnh đó là sản phẩm của Bích Phương, BRay, AMEE, Hoài Lâm, Quân A.P, Tăng Duy Tân... và Hòa Minzy với Bắc Bling là gương mặt mới nhất.

Hầu hết MV đạt trên 100 triệu lượt xem thường cần đảm bảo 3 yếu tố, đầu tiên là có sự đầu tư lớn về hình ảnh, tiếp đó là viral trên mạng xã hội, nhiều chủ đề thảo luận và quan trọng nhất là âm nhạc lôi cuốn, bắt tai, sức hút bền bỉ suốt thời gian dài. Nhưng đương nhiên vẫn có những ngoại lệ. Điển hình là các video lyrics như Waiting For You hay Hoa nở không màu không hề đầu tư MV nhưng đạt con số khủng 220 triệu. Ở đó, âm nhạc là yếu tố then chốt, hoàn toàn quyết định thành bại của sản phẩm.

Sự thâu tóm của Sơn Tùng trong danh sách phản ánh thực tế dường như thị trường đang thiếu đối trọng. Anh quá mạnh hay Vpop đang thiếu những “tay đua” ngang tầm? Nhiều cái tên có sự hiện diện đáng kể, tạo được dấu ấn nhưng chưa thể duy trì sức bật liên tục như Sơn Tùng. Điều này cho thấy một khoảng trống giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi Sơn Tùng gần như không có đối thủ trực tiếp.

Thị trường Việt phân hóa

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tính Phan, Founder của Grammy Music Vietnam cho rằng các MV Việt đạt 100 triệu lượt xem là kết quả của thực lực, chỉ những nghệ sĩ tài năng cùng sản phẩm chất lượng mới có thể tạo nên giá trị bền vững trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng khắt khe.

Về lý do sau 10 tháng, nhạc Việt mới có thêm MV đạt 100 triệu lượt xem, tức tần suất đang giảm so với vài năm trước và số lượng lớn đang rơi vào một số ca sĩ nhất định như Sơn Tùng, Jack, Đen, ông Tính Phan nhận định: “Thời thế đã thay đổi. Thuật toán YouTube không còn dễ dãi như trước để một video đạt lượt xem khủng. Muốn trăm triệu view bây giờ là cả một thử thách”.

Ông phân tích thị trường nhạc trẻ Việt Nam hiện nay đang phân hóa rõ rệt với hai xu hướng chính: Một bên chạy theo “nhạc mì ăn liền”, tập trung viral trên TikTok với vài chục giây rồi nhanh chóng chìm nghỉm; bên còn lại hướng đến quốc tế hóa, đón đầu âm nhạc thời đại mới.

Trong bối cảnh đó, việc một MV cán mốc trăm triệu lượt xem được ông Tính đánh giá là “thành tích đáng nể”. Với Grammy Music Vietnam, ông tự hào khi từng ghi dấu ấn với các sản phẩm như Ex’s Hate Me (BRay ft. AMEE), Ai là người thương của em và Bông hoa đẹp nhất (Quân A.P), hay Hoa nở không màu (Hoài Lâm).

Quân A.P có MV Ai là người thương của em đạt trên 100 triệu lượt xem. Ảnh: FBNV.

“Lượt xem và vị trí trending thể hiện 90% thành công của nghệ sĩ và sản phẩm. 10% còn lại đến từ sức hút cá nhân và độ viral với công chúng”, ông nhận định.

Mục tiêu của Grammy Music Vietnam khi thực hiện mỗi dự án luôn là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trending. Ông nêu ví dụ: “Đầu năm nay, chúng tôi có Có đáng để yêu thương của Đức Anh và Du Uyên đã vào top 7. Nhưng để vượt lên cao hơn thì khó, vì lúc đó bảng xếp hạng toàn ‘quái kiệt’ như Hòa Minzy, Erik, G-Dragon, Jisoo”, ông chia sẻ.

Với ông Tính, thành công của một MV không chỉ nằm ở con số mà còn là minh chứng cho sự đổi mới và khả năng cạnh tranh của nhạc Việt trong thời đại thuật toán khốc liệt.

Như tờ Up Beat nhận định, lượt xem có thể được xem như kết quả một bài toán trên YouTube. Đây là số liệu cuối cùng để xác định mức độ thành công của một video bằng cách hiển thị có bao nhiêu người đã, đang xem nội dung. Càng có nhiều lượt xem, chủ nhân video càng có thể kiếm được nhiều tiền.

Vấn đề là, cách tính lượt xem trên YouTube không đơn giản. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách YouTube nhìn nhận lượt xem nào là hợp lệ. Tức, thuật toán của YouTube muốn đảm bảo nó chỉ ghi lại những lượt xem của con người thật chứ không phải kết quả của chiêu thức hack view nào đó. Một trong những yêu cầu đằng sau việc đếm view là khán giả phải xem ít nhất 30 giây nhưng không cần liên tục trong video.