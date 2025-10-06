Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Va chạm với xe cày, người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu

  • Thứ hai, 6/10/2025 19:31 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Xe máy cày kéo theo kéo theo rơ mooc đang di chuyển trên đường bê tông thì bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến người đàn ông tử vong trên đường cấp cứu.

Ngày 6/10, cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy cày và xe máy khiến người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Trần Thanh Nguyên (SN 1984, trú thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy cày kéo theo rơ mooc đi từ hướng Quốc lộ 14C về ngã tư thôn Đoàn, xã Ia Lốp (Đắk Lắk).

Khi đi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Đoàn thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 47AV-029.40 do ông L.V.K. (SN 1956, trú xã Ea Rốk) điều khiển đi cùng chiều.

Hậu quả, ông L.V.K. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

