Ủy ban Trung ương MTTQ hỗ trợ khắc phục thiên tai tại Thái Nguyên

Đoàn công tác hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt, động viên và trao quà cho người dân, góp phần khôi phục sinh hoạt, sản xuất sau thiên tai.

Bà Hà Thị Nga trao quà hỗ trợ cho Trường Mầm non Gia Sàng. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên

Ngày 11/10, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, động viên và nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt lịch sử tại tỉnh Thái Nguyên.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên đã làm việc với đoàn.

Đoàn công tác đã đến phường Gia Sàng, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ vừa qua.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, toàn phường có 6.300 hộ dân bị ngập, trong đó phần lớn nhà dân ngập sâu trên tầng một.

Đến nay, vẫn còn hơn 2.100 hộ dân ở trong khu vực nước chưa rút hết, nhiều chỗ còn ngập cục bộ, việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ diện tích lúa, rau màu bị ngập úng. Nhiều trường học, cơ quan, đơn vị bị hư hại nghiêm trọng, trang thiết bị, máy móc bị nước lũ làm hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Bà Hà Thị Nga trao quà hỗ trợ cho gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.

Ngay khi nước bắt đầu rút, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an và lực lượng tình nguyện dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, khử khuẩn khu dân cư.

Chính quyền địa phương phấn đấu sẽ khôi phục cơ bản các hoạt động sinh hoạt, học tập và làm việc của nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 15 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bà bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà người dân đang trải qua, đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên cho biết tổng thiệt hại toàn tỉnh Thái Nguyên do thiên tai ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa chưa thể thống kê đầy đủ.

Trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, tỉnh Thái Nguyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cứu trợ khẩn cấp, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Ông Đinh Quang Tuyên bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự sẻ chia của đồng bào cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp đã kịp thời hướng về Thái Nguyên bằng nhiều hình thức hỗ trợ, góp phần giúp tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để cùng tỉnh thực hiện công tác tái thiết sau lũ, khôi phục hạ tầng dân sinh và sản xuất.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh sau lũ, tỉnh còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ nhân dân khôi phục đời sống.

Bà đề nghị tỉnh sử dụng hiệu quả Quỹ cứu trợ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, những nội dung, kiến nghị của địa phương sẽ được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước để có các chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp, giúp Thái Nguyên sớm ổn định, phát triển trở lại.

Tham gia cùng đoàn công tác, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) cam kết đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong việc hỗ trợ người dân, các trường học, trạm y tế và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng do lũ lụt, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.