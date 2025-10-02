Mặt trận Tổ quốc phát động ủng hộ đồng bào sau bão lũ

Chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết để chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại của cơn bão, Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn chế, trong khi nhu cầu khắc phục rất lớn nên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, các hộ gia đình từ mức sống trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu, đóng góp từ 50.000 đồng.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Hơn 260 tỷ đồng phân bổ cho 17 địa phương

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng .

Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng . Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng . Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng . Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng .

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (địa chỉ: số 46, đường Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo thống kê sơ bộ (tính đến 17h ngày 2/10), bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 49 người chết, 16 người mất tích, 153 người bị thương. Cùng đó là 200 nhà sập, đổ; 169.228 nhà hư hỏng, tốc mái; 64.816 nhà ngập; 80.606 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; 21.32 con gia súc, 496.835 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16.825 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.458 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 12.799 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng , Phú Thọ 85 tỷ đồng , Cao Bằng 750 tỷ đồng , Hải Phòng 16 tỷ đồng , Nghệ An 2.120 tỷ đồng , Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng , Quảng Trị 550 tỷ đồng ).