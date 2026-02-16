Uống trà sai thời điểm, dạ dày dễ 'lên tiếng'

Chén trà đầu xuân giúp thư giãn, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, uống quá đặc, quá nhiều hoặc sai thời điểm có thể khiến lợi bất cập hại.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, bên cạnh mâm cơm sum họp và những câu chuyện đầu xuân, chén trà nóng gần như không thể thiếu. Theo bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, uống trà không chỉ là nét văn hóa truyền thống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Sai lầm khi uống trà nhiều người đang mắc

Bác sĩ Duy cho biết trà xanh và các loại trà thảo mộc truyền thống chứa nhiều polyphenol, flavonoid - những hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Khi dùng với lượng vừa phải, trà có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, góp phần điều hòa mỡ máu và cải thiện tuần hoàn.

Trong bối cảnh ngày Tết thường ăn nhiều đạm và chất béo, một tách trà ấm sau bữa ăn còn giúp kích thích nhẹ quá trình tiết dịch tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Không chỉ vậy, việc ngồi nhâm nhi chén trà, trò chuyện chậm rãi cũng giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và ổn định cảm xúc.

Uống trà không chỉ là nét văn hóa truyền thống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Duy, không phải cứ uống nhiều trà là tốt. Một trong những sai lầm phổ biến là pha trà quá đặc hoặc uống liên tục cả ngày. Lượng caffeine tự nhiên trong trà nếu dùng quá mức có thể gây hồi hộp, đánh trống ngực, bồn chồn, khó ngủ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người nhạy cảm với chất kích thích.

Uống trà khi bụng đói cũng là lỗi thường gặp. Trà có thể làm tăng tiết acid dạ dày, gây cồn cào, đau thượng vị, buồn nôn. Ngoài ra, thói quen uống trà ngay sau bữa ăn giàu đạm có thể làm giảm hấp thu sắt, về lâu dài góp phần gây thiếu máu, nhất là ở phụ nữ và người lớn tuổi.

Một vấn đề khác ít được chú ý là uống trà quá nóng. Nhiệt độ cao kéo dài có thể gây tổn thương niêm mạc miệng và thực quản, làm tăng nguy cơ viêm mạn tính đường tiêu hóa trên.

Nên chọn loại trà nào trong dịp Tết?

Trong những ngày ăn uống nhiều, bác sĩ khuyến nghị có thể ưu tiên các loại trà thảo mộc tính ấm, mùi nhẹ như trà gừng, trà vỏ quýt, trà hạt thì là hoặc trà atiso để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng.

Với người dễ căng thẳng, khó ngủ dịp Tết, các loại trà an thần nhẹ như trà hoa cúc, trà tâm sen, trà lạc tiên hoặc trà lá vông có thể dùng vào buổi tối để giúp thư giãn hệ thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Trà xanh vẫn có thể sử dụng, nhưng nên pha loãng, uống lượng vừa phải và tránh dùng vào chiều tối.

"Uống trà ngày Tết là thói quen đẹp, song cần đặt yếu tố an toàn và điều độ lên hàng đầu. Mỗi ngày chỉ nên dùng lượng vừa phải, không uống trà quá đặc, không uống khi đói và không dùng sát giờ đi ngủ. Khi xuất hiện các triệu chứng như cồn cào dạ dày, hồi hộp, mất ngủ kéo dài, nên giảm lượng trà hoặc tạm ngưng để theo dõi sức khỏe", bác sĩ Duy nhấn mạnh.