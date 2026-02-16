Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số

Từ khi ra mắt, ứng dụng thu hút 8.611.334 lượt request và 579.422 lượt click link tải ứng dụng; 54.254 lượt tải trên ứng dụng App Store và 40.514 lượt trên ứng dụng Google Play.

Chính thức ra mắt từ ngày 16/1, đến nay, ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (ứng dụng) đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành kênh thông tin chính thống quan trọng, phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận trên không gian số.

Ứng dụng hướng tới mục tiêu trở thành trục thông tin tư tưởng xuyên suốt giữa Trung ương, địa phương, giữa nhân dân và các tổ chức đảng, đảng viên; là nền tảng truyền thông trên Internet và mạng xã hội chính thống của Đảng, bảo đảm thông tin chủ động, kịp thời, chính xác, đa nền tảng.

Đây là một sản phẩm trong Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Hệ sinh thái số được giới thiệu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 và được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Từ khi ra mắt đến ngày 13/2, ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đã thu hút 8.611.334 lượt request và 579.422 lượt click vào link tải ứng dụng; 54.254 lượt tải trên ứng dụng App Store (iOS) và 40.514 lượt trên ứng dụng Google Play (Android).

Đáng chú ý, với 124.538 bài đăng, đã thu hút gần 396.000 lượt xem. Trong đó, mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có 148 bài viết, thu hút 29.378 lượt xem; 20 tin bài mục Vấn đề quan tâm đã thu hút 32.548 lượt xem; 1.375 tin bài mục Đa phương tiện cũng thu hút gần 92.000 lượt xem; 122.986 tin bài mục Tin tức thu hút 242.076 lượt xem.

Thông tin trên ứng dụng được truyền tải đa chiều, kiểm chứng; hỗ trợ người dân nắm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và đồng thời đánh giá tác động của từng chính sách đến lợi ích nhân dân và xã hội. Ứng dụng cũng là kênh tiếp nhận phản ánh xã hội từ người dân, cán bộ, đảng viên và cộng đồng xã hội, ghi nhận tín hiệu địa bàn, các vấn đề dân sinh và ý kiến cộng đồng để hỗ trợ công tác tham mưu, điều hành của Đảng.

Ngoài phát hành tin tức, ứng dụng còn giúp giải thích chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng hình ảnh, video, văn bản dễ hiểu. Ứng dụng cho phép cá nhân hóa cách tiếp cận, định hướng vẫn thống nhất nhưng thông tin được đưa đến đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng độ “bám” ứng dụng và tạo dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo.

Ứng dụng truyền tải thông tin đa dạng với nhiều đối tượng. Trong đó, người dân (là trung tâm), tiếp cận thông tin chính thống nhanh, dễ hiểu; ứng dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ người dân tự tra cứu chính sách, hỏi đáp, tự học, tự làm đúng; cung cấp công cụ phản ánh, gửi kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý; được nhận thông tin đúng địa bàn, đúng nhu cầu, không bị quá tải. Hình thành công dân số, người dân hiểu biết, chủ động, đồng hành với Đảng và Nhà nước, tăng niềm tin và đồng thuận xã hội.

Với cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên, ứng dụng cung cấp nguồn tài liệu chuẩn hóa, là công cụ học tập nghị quyết, chuyên đề linh hoạt, đo lường được kết quả. Trợ lý AI hỗ trợ hỏi đáp, soạn thông điệp, kịch bản tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên nắm nhanh phản ánh, tâm tư của nhân dân tại địa bàn, qua đó, tăng tính chủ động, tự tin khi tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận chuyên nghiệp, hiện đại, dựa trên dữ liệu.

Đối với đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đây là kênh nhận nội dung tuyên truyền, vận động đúng đối tượng; tham gia học tập số, chuyên đề, phong trào; thăm dò, khảo sát nhanh tâm tư hội viên; giúp đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể; gắn phong trào với nhu cầu thực tiễn.Đối với cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp, chính quyền cơ sở, ứng dụng là công cụ "tham mưu chiến lược" dựa trên dữ liệu; giúp đo lường hiệu quả tuyên truyền, vận động; cung cấp kho tri thức, học tập dùng chung toàn hệ thống...

Tại chuyên mục Tin tức, ứng dụng cung cấp thông tin chính thống, định hướng, đa chiều và đa dạng hình thức thể hiện (video, ảnh, podcast); thông tin được cập nhật tự động có biên tập từ các trang thông tin, trang báo điện tử và hệ thống thông tin nổi bật của Thông tấn xã Việt Nam (https://vnanet.vn/); Báo Nhân Dân (https://nhandan.vn/); Tạp chí Cộng sản (https://tapchicongsan.org.vn/); Báo Quân đội nhân dân (https://www.qdnd.vn/); Báo Công an nhân dân (https://cand.com.vn/); Báo Chính phủ điện tử (https://baochinhphu.vn/); Báo Đại đoàn kết (https://daidoanket.vn/); Báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn/) và https://tuyengiaodanvan.vn/vn, https://baocaovien.vn/.

Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với các tin, bài phân tích làm sâu sắc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình," "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" và xử lý các quan điểm thù địch, đặc biệt trên mạng xã hội. Các bài viết phân tích các luận điệu sai lệch, giải thích bản chất các vấn đề bằng ngôn ngữ dễ hiểu; trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, hướng dẫn xử lý thông tin trên không gian mạng. Nguồn thông tin chính thống từ Hệ thống thông tin tuyên giáo dân vận, Tạp chí Cộng sản, Hệ thống lý luận chính trị..

Mục Văn bản hướng dẫn đăng tải các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, của ngành; tích hợp liên thông với Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung và Hệ thống văn bản của trang Tuyên Giáo và Dân vận https://tuyengiaodanvan.vn/vn/van-ban.

Thư viện số có Tư liệu văn kiện (lấy kho tư liệu Văn kiện của Đảng như Đảng kỷ, Lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng, Văn kiện Đảng toàn tập, Văn kiện Đại hội Đảng); sách, sách nói (lấy từ kho sách của nhà xuất bản Waka, Nhà xuất bản Stbook, Nhà xuất bản Hồ Chí Minh và thông tin sách trong Kho tư liệu Văn kiện đảng).

Trợ lý ảo (AI) là công cụ hữu ích cho phép người dùng tra cứu, hỏi đáp thân thiện với ngôn ngữ tự nhiên; sử dụng kho tri thức chính thống ngay trên ứng dụng. Tra cứu nhanh chủ trương, chính sách, văn bản, hỏi - đáp; giải thích nội dung “khó” bằng cách “dễ hiểu”; hướng dẫn thực hiện thủ tục, quy trình, cách làm; hỗ trợ truyền thông như gợi ý nội dung, thông điệp, cách trả lời thắc mắc phổ biến.

Ứng dụng tích hợp và cung cấp một số các tiện ích khác như, Báo cáo viên, Truyền hình số TV 360, Nền tảng học tập số của Bộ Công an, Nền tảng học tập số của Bộ Quốc phòng, Nền tảng học tập số của Quốc hội và các tiện ích khác phục vụ người dân tra cứu phạt nguội, camera giao thông, đặt vé xe.../.