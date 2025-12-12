Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.

Theo Reuters và AFP, lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 12/12 tuyên bố họ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với lực lượng mà Kyiv mô tả là phong trào kháng chiến địa phương, nhằm tấn công 2 tàu Nga đang vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự trên Biển Caspi.

Thông báo đăng trên Telegram cho hay Ukraine không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công, cũng như không cho biết phương thức tấn công và mức độ thiệt hại.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine chỉ lưu ý, 2 tàu bị đánh trúng ở khu vực ngoài khơi bờ biển Cộng hòa Kalmykia của Nga.

Hai tàu được xác định là Composer Rakhmaninoff và Askar-Sarydzha, đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga.

Tuyên bố còn cho hay phong trào kháng chiến mang tên “Black Spark” đã cung cấp thông tin chi tiết về hành trình và hàng hóa của 2 tàu này.

Cùng ngày, theo hãng AFP, Ukraine thông báo đã giành lại hai khu định cư ở tỉnh Kharkiv, Đông Bắc nước này, đồng thời đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi thị trấn Kupiansk - trung tâm đường sắt quan trọng mà Nga tuyên bố đã kiểm soát từ tháng trước.

Quân đoàn Khartia của Ukraine cho biết các khu định cư Kindrashivka, Radkivka và vùng ngoại ô đã được giải phóng, cũng như một số khu phố ở phía Bắc Kupiansk.

Ukraine bác bỏ việc đạt được thỏa thuận thiết lập ‘vùng đệm’, ‘vùng phi quân sự’ Donbass

Ngày 12/12, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Kyiv sẵn sàng chấp nhận việc thiết lập một “vùng đệm” hay “vùng phi quân sự” ở miền Đông Ukraine như một phần của đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng chưa có quyết định chính trị nào được đưa ra.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 12/12 cho biết lời khẳng định nêu trên được đưa ra sau khi báo Le Monde của Pháp đăng bài cho rằng Kyiv về nguyên tắc đã đồng ý thiết lập “vùng phi quân sự” ở hai bên ranh giới chiến tuyến hiện tại ở Donbass, được cho là có sự ủng hộ của các lãnh đạo châu Âu và đã được đưa vào kế hoạch hòa bình sửa đổi của Mỹ.

Trao đổi với báo The Kyiv Post, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng cách diễn giải của báo Le Monde đã phóng đại những điều hiện mới chỉ là thảo luận mang tính lý thuyết.

Ông Podolyak nhấn mạnh: “Hiện tại chúng ta chỉ đang nói về các cuộc thảo luận mang tính lý thuyết. Rõ ràng là trong bất kỳ tiến trình đàm phán nào, tất cả các định dạng có thể đều được đưa ra thảo luận, bao gồm cả khả năng dừng lại dọc theo tuyến tiếp xúc chiến đấu trực tiếp”.

Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng về mặt lý thuyết, các kịch bản như vậy có thể bao gồm thảo luận về một vùng đệm được giám sát hoặc vùng phi quân sự, nhưng những cuộc trao đổi này vẫn chỉ nằm trong khuôn khổ thảo luận rộng hơn về các bảo đảm an ninh chứ chưa phải một đề xuất cụ thể.

Ông Podolyak nói: “Định dạng như vậy về mặt lý thuyết có thể bao gồm khả năng hình thành một cái gọi là vùng đệm hoặc vùng phi quân sự cần phải được giám sát chặt chẽ. Nhưng tất cả điều này hiện vẫn chỉ đang được thảo luận trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh. Các quyết định cuối cùng, dĩ nhiên, sẽ do Tổng thống Ukraine công bố”.

Trong bài báo của mình, Le Monde cho rằng Kyiv đã đồng ý một vùng phi quân sự yêu cầu rút quân từ cả hai phía chiến tuyến tại Donbass.