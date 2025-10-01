Ukraine sắp nhận máy bay chiến đấu từ Thụy Điển, Pháp, Mỹ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havrylyuk tiết lộ với BBC rằng Ukraine sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, Mirage của Pháp và F-16 của Mỹ.

Ông không cung cấp thông tin về ngày chuyển giao cũng như số lượng máy bay mà Kyiv sẽ nhận được, nhưng nhấn mạnh rằng "mọi người sẽ thấy chúng trên bầu trời Ukraine".

Hiện, Giới chức thụy Điển chưa bình luận về các thông tin trên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý, Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine bằng việc gia tăng số lượng vũ khí trên không. Chỉ riêng trong đêm 27, rạng sáng 28/9, quân đội Nga đã phóng gần 600 máy bay không người lái và khoảng 50 tên lửa các loại vào Ukraine.

Quan chức này cho biết, để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga, Ukraine đã kích hoạt hệ thống phòng thủ đa lớp bao gồm phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái đánh chặn, thiết bị tác chiến điện tử và máy bay chiến đấu. Dự kiến, các máy bay chiến đấu bổ sung, bao gồm cả Gripen của Thụy Điển, cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống này.

Đầu tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tiết lộ, Thụy Điển đang cân nhắc việc bán máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Ông nhấn mạnh, việc chuyển giao máy bay phụ thuộc trực tiếp vào chiến sự ở Ukraine kết thúc khi nào, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là sự phát triển lâu dài.

Saab JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng, một động cơ hạng nhẹ, do Công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Saab AB của Thụy Điển sản xuất. Saab JAS 39 Gripen thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/1988, được đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1996.

Gripen có thể bay với tốc độ Mach 2 (tương đương 2.450 km/h) với trần bay 15 km. Máy bay có thiết kế 10 điểm treo, cho phép Saab JAS 39 Gripen mang theo các thiết bị trinh sát, vũ khí và thùng nhiên liệu bên ngoài.

Được trang bị hệ thống radar hiện đại, Gripen có thể theo dõi nhiều mục tiêu cả trên không và trên mặt đất với độ chính xác cao. Saab JAS 39 Gripen mang được nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường chính xác... giúp tấn công mục tiêu ở tầm xa và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.