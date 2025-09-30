Ukraine dội tên lửa hành trình táo bạo chưa từng có vào Nga

Bốn quả tên lửa hành trình Neptune đã được phóng vào nhà máy quân sự Karachevsky Elektrodetal có thể buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Tên lửa hành trình tầm xa R-360 Neptune đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhà máy Karachevsky Elektrodetal của Liên bang Nga. Ảnh: Oleksii Neizhpapa

Báo The Kyiv Post cho biết hôm 29/9, Ukraine xác nhận trong một trong những chiến dịch xuyên biên giới táo bạo nhất cho đến nay diễn ra cùng ngày, họ đã tấn công một nhà máy quốc phòng lớn ở vùng Bryansk của Liên bang Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa Neptune.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, bốn quả tên lửa đã được phóng từ khoảng cách khoảng 240 km vào nhà máy Karachevsky Elektrodetal, một cơ sở sản xuất linh kiện cho các ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ Liên bang Nga.

Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleksii Neizhpapa xác nhận rằng tên lửa hành trình tầm xa R-360 Neptune đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 29/9, được kênh United24media đăng tải, Hải quân Ukraine cho biết tên lửa hành trình tầm xa Neptune của họ đã ra đòn tấn công chính xác nhằm vào nhà máy Karachev Elektrodetal, giảm thêm một mắt xích nữa trong chuỗi hậu cần của Liên bang Nga.

Tuyên bố của Hải quân Ukraine nhấn mạnh: “Tất cả những gì phục vụ cho chiến tranh chống lại Ukraine sẽ bị phá hủy!”

Báo The Kyiv Post dẫn lời giới chức Ukraine cho biết thêm vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn tại hiện trường, có thể buộc nhà máy phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Nhà máy Karachev Elektrodetal sản xuất nhiều loại đầu nối điện và linh kiện được sử dụng trong cả hệ thống quân sự lẫn dân sự, từ đầu nối mạch in, phụ kiện cho thiết bị quân sự cho đến linh kiện cho máy bay, ăng-ten, trạm gốc và thiết bị đo lường.

Tại Bryansk, Thống đốc Alexander Bogomaz cảnh báo trong đêm về một mối đe dọa tên lửa nhưng không cung cấp chi tiết.

Vài giờ trước đó, vào Chủ Nhật (28/9), một nhà máy nhiệt điện ở Belgorod đã bị tấn công, khiến một phần thành phố và các thị trấn lân cận mất điện.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết hệ thống đèn giao thông ngừng hoạt động, nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy, các bệnh viện và dịch vụ cấp nước phải chuyển sang dùng nguồn điện dự phòng.

Ông Gladkov xác nhận cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cho biết có 2 dân thường bị thương.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của họ đã bắn hạ 230 thiết bị bay không người lái, 6 bom dẫn đường và một số tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cùng hệ thống Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất.

Cùng lúc đó, Ukraine phải hứng chịu một trong những đợt oanh kích lớn nhất của Liên bang Nga trong nhiều tháng.

Phía Ukraine báo cáo rằng 595 thiết bị bay không người lái và 48 tên lửa đã được phóng vào thủ đô Kyiv và vùng phụ cận, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Nhiều ngôi nhà dân, xe cộ và một viện tim mạch tại Kyiv đã bị hư hại.