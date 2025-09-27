Nga: Chiêu 'cờ giả' từ Ukraine có thể châm ngòi Thế chiến III

|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Theo BBC (Anh), “cờ giả” là hành động chính trị hoặc quân sự được thực hiện với mục đích đổ lỗi cho đối thủ.
Trong bài đăng trên Telegram ngày 26/9, bà Zakharova đề cập đến thông tin trên phương tiện truyền thông Hungary cáo buộc Kyiv có ý định dàn dựng hành động phá hoại ở các quốc gia láng giềng là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau đó đổ trách nhiệm cho Nga. Bà Zakharova viết: "Trong lịch sử hiện đại, chưa khi nào châu Âu lại đối mặt với nguy cơ Chiến tranh Thế giới thứ ba cận kề như lúc này”.
Kênh RT (Nga) dẫn lời bà bà Zakharova cho biết, dựa trên thông tin hiện có, kế hoạch của Ukraine là chỉnh sửa một số thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn, lắp đầu đạn sát thương vào chúng.
Sau đó, các chuyên gia Ukraine điều khiển chúng ngụy trang thành "thiết bị bay không người lái Nga" đến các trung tâm vận tải lớn của NATO ở Ba Lan và Romania. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bổ sung rằng Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Nga và từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên bang Nga và NATO.
Theo RT, Ukraine đã sửa các thiết bị máy bay không người lái Geran do Nga sản xuất tại nhà máy LORTA ở Lviv. Vào ngày 16/9, chúng được chuyển đến thao trường Yavorov ở miền Tây Ukraine, nơi đặt Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế của Học viện Quốc gia Hetman Petro Sagaidachny.
Hiện Ukraine chưa lên tiếng phản hồi về cáo buộc này.
