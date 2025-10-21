Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
UAV tàng hình bí ẩn của Trung Quốc lần đầu bay thử

  • Thứ ba, 21/10/2025 06:00 (GMT+7)
Video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái (UAV) khổng lồ của Trung Quốc, dường như là GJ-X từng lộ diện trên ảnh vệ tinh, đang bay thử.

UAV cỡ lớn với thiết kế diều gấp khúc bay trong video công bố ngày 19/10. Ảnh: TWZ/ X

Quân đội Trung Quốc dường như đã cho bay thử lần đầu một máy bay không người lái (UAV) khổng lồ có khả năng tàng hình, được đặt tên không chính thức là GJ-X, Economic Times đưa tin.

Động thái này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực máy bay không người lái của nước này.

Theo phân tích của trang The War Zone, hình ảnh cho thấy UAV có sải cánh ước tính khoảng 42 mét - kích thước hiếm có đối với các dòng máy bay không người lái tàng hình.

Một đoạn video được công bố gần đây cung cấp bằng chứng hình ảnh cho thấy UAV, dường như là GJ-X, đang bay.

Cảnh quay cho thấy phần bụng của UAV được sơn theo kiểu ngụy trang tương phản sáng - tối, giúp phá vỡ hình dạng và giảm khả năng bị phát hiện từ dưới mặt đất.

Kỹ thuật ngụy trang này nhằm giúp phương tiện bay khó bị nhận diện hơn khi bay cao, đồng thời có thể là một lựa chọn thiết kế có chủ đích để tăng cường khả năng tàng hình.

GJ-X là loại máy bay không người lái cỡ lớn có thiết kế “cánh diều gấp khúc” (cranked kite), lần đầu tiên được phát hiện qua ảnh vệ tinh tại căn cứ thử nghiệm Malan ở tỉnh Tân Cương.

Hiện vai trò chính xác của GJ-X vẫn còn là ẩn số. Một số chuyên gia phân tích cho rằng nó có thể hoạt động như máy bay không người lái chiến đấu tấn công (UCAV), có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trực tiếp.

Những người khác lại nhận định GJ-X có thể được sử dụng như một nền tảng trinh sát tầm cao, bay lâu, tương tự mẫu RQ-180 được cho là của Không quân Mỹ.

Với kích thước và thiết kế vượt trội, khả năng cao GJ-X được phát triển để đảm nhiệm nhiều vai trò kết hợp, bao gồm cả nhiệm vụ tấn công và giám sát.

Sáng kiến này nằm trong chuỗi chương trình phát triển máy bay tàng hình tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm tiêm kích chiến thuật tàng hình hạng nặng J-36 và máy bay chiến đấu J-XDS. Cả hai đều đã được ghi nhận xuất hiện trong các chuyến bay thử nghiệm gần đây.

Minh An

