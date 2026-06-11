UAV Iran đâm thủng buồng lái Apache, mắc kẹt giữa hai phi công Mỹ

Chi tiết mới do Tổng thống Trump tiết lộ đang gây chú ý khi UAV Iran được cho là mắc kẹt trong buồng lái Apache, trước khi hai phi công được giải cứu an toàn.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 10/6, Tổng thống Trump mô tả vụ việc là "một điều kỳ diệu", khi cả hai thành viên tổ lái đều sống sót sau sự cố mà ông cho là có thể đã dẫn tới thảm họa.

Theo ông Trump, chiếc trực thăng Apache khi đó đang bay ở độ cao thấp gần lãnh thổ Iran thì bị một UAV tự sát lao trúng. Phi cơ không người lái mắc kẹt ngay trong khu vực buồng lái, giữa vị trí của hai phi công.

"Chiếc UAV bốc cháy nhưng không phát nổ. Hai phi công đã phải tìm mọi cách đưa trực thăng hạ cánh trong điều kiện nhiệt độ trong khoang tăng rất cao", ông Trump kể lại. Cuối cùng, trực thăng đáp xuống mặt biển và cả hai phi công được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

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Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng chiếc UAV đã mắc kẹt trong buồng lái và bốc cháy, song đầu đạn không kích hoạt.

"Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Hai phi công đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời, nhưng họ cũng rất may mắn", ông Trump nói, đồng thời ca ngợi chiến dịch giải cứu là "đáng kinh ngạc".

Bí ẩn quanh vụ va chạm trên không

Tổng thống Trump không nêu cụ thể loại UAV liên quan. Tuy nhiên, một số nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết chiếc phi cơ được cho là UAV tự sát dòng Shahed do Iran phát triển, loại vũ khí đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc xung đột tại Trung Đông và Đông Âu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định chính xác điều gì đã xảy ra.

Theo các nguồn tin được CNN dẫn lại, giới chức Mỹ cũng chưa thể khẳng định UAV Iran có chủ đích nhắm vào chiếc Apache hay đây chỉ là một vụ va chạm ngoài ý muốn trong điều kiện tác chiến phức tạp.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo Mỹ đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iranhôm 10/6. Ảnh: New York Post.

Về phía Tehran, Iran không nhận trách nhiệm đối với sự cố. Ngoại trưởng Abbas Araghchi ám chỉ đây có thể là một tai nạn hoặc hậu quả từ hoạt động quân sự của Mỹ gần lãnh thổ Iran.

"Các lực lượng nước ngoài hoạt động quá gần lãnh thổ chúng tôi luôn đối mặt nguy cơ xảy ra sai sót do con người, tai nạn hoặc thậm chí trúng đạn lạc", ông Araghchi tuyên bố.

Vì sao buồng lái Apache vẫn chịu được cú va chạm?

Một trong những câu hỏi được giới quan sát đặc biệt quan tâm là làm thế nào hai phi công có thể sống sót khi một UAV tự sát mang thuốc nổ lao thẳng vào khu vực buồng lái.

Theo tài liệu kỹ thuật quân sự, AH-64 Apache được thiết kế với khả năng bảo vệ tổ lái ở mức rất cao. Buồng lái sử dụng các tấm giáp phức hợp boron carbide kết hợp lớp lót Kevlar nhằm hấp thụ và ngăn chặn mảnh văng.

Thiết kế này cho phép Apache chịu được đạn cỡ lớn từ súng máy hạng nặng hoặc mảnh pháo phòng không. Hai phi công cũng được bố trí ở các khoang riêng biệt, ngăn cách bằng lớp vật liệu acrylic và polycarbonate dày, nhằm bảo đảm một người vẫn có khả năng điều khiển nếu vị trí còn lại bị trúng đạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trường hợp UAV mắc kẹt trong buồng lái mà không phát nổ là tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Trực thăng AH-64E Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cameron Chell, Giám đốc điều hành công ty công nghệ quốc phòng Draganfly, nhận định có nhiều khả năng khác nhau dẫn đến vụ việc. Theo ông, chiếc Apache có thể đã va chạm với UAV trong quá trình đánh chặn, bay vào vùng mảnh văng sau khi mục tiêu bị bắn hạ hoặc gặp sự cố kỹ thuật khi truy đuổi UAV.

"Apache thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chống UAV. Trong điều kiện tác chiến ban đêm hoặc tầm nhìn hạn chế, va chạm ngoài ý muốn hoàn toàn có thể xảy ra", ông nói.

Cho đến nay, CENTCOM vẫn chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng. Tuy nhiên, những gì được tiết lộ đã cho thấy đây là một trong những sự cố hàng không quân sự hiếm gặp nhất kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trong thời gian gần đây.