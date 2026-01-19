Kỷ luật thép của U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc chuẩn bị U23 châu Á theo một kế hoạch nhiều lớp, chú trọng sức bền và hồi phục. Đội tuyển được sắp xếp lịch tập luyện và ăn uống theo 'kỷ luật thép'.

Li Hao chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất bên phía U23 Trung Quốc.

Lúc 22h30 ngày 20/1, mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về trận bán kết thứ hai Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nền tảng thể lực và cách U23 Trung Quốc chuẩn bị cho giải đấu đang là một trong những điểm được quan tâm trước cuộc chạm trán này.

Trước thềm U23 châu Á, U23 Trung Quốc đã trải qua một quá trình chuẩn bị kéo dài và được triển khai theo nhiều lớp, với trọng tâm đặt vào nền tảng thể lực và khả năng chịu tải thi đấu, theo QQ Sports.

Sau giai đoạn hội quân và tích lũy thể lực trong nước từ đầu tháng 12, đội tuyển trẻ Trung Quốc sang UAE vào ngày 19/12, đóng quân tại Ras Al Khaimah để bước vào đợt tập huấn cường độ cao. Kế hoạch này kéo dài đến ngày 2/1, trước khi toàn đội di chuyển sang Riyadh (Saudi Arabia) ngày 3/1 và chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Iraq ngày 8/1.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, HLV Antonio Puche áp dụng khối lượng vận động ở mức cao cho các cầu thủ. Ở giai đoạn đầu, đội có thời điểm phải thích nghi với lịch tập dày đặc, lên tới ba buổi mỗi ngày.

Buổi tập đầu tiên bắt đầu từ 9h30 sáng, khi các cầu thủ tập trung rèn thể lực trong phòng gym, sau đó ra sân tập bóng và hoàn thiện các mảng chiến thuật. Đến khoảng 16h, toàn đội tiếp tục trở lại sân cho buổi tập thứ ba, khép lại một ngày vận động với cường độ lớn.

Một trong những lợi thế đáng kể của đợt tập huấn này nằm ở hệ thống phòng gym được bố trí ngay sát sân tập, với trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Điều kiện này phù hợp với triết lý huấn luyện đề cao đối kháng và sức mạnh của HLV Antonio, đồng thời giúp đội thuận tiện trong việc luân chuyển giữa các nội dung tập luyện.

Ngay cả sáng 2/1, thời điểm được xác định là buổi tập hồi phục sau trận đấu tập trước đó, các cầu thủ vẫn được đưa vào phòng gym tập khoảng 30 phút trước khi ra sân.

Song song với cường độ tập luyện cao, công tác chuẩn bị của U23 Trung Quốc cũng cho thấy sự kỹ lưỡng ở khâu chăm sóc và hồi phục chấn thương. Khi đội hội quân vào đầu tháng 12, một số ca chấn thương ở hàng thủ như Liu Haofan hay Peng Xiao từng khiến ban huấn luyện lo ngại. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị và tập hồi phục, tình trạng của các cầu thủ này đã có những chuyển biến tích cực, giúp đội hình dần ổn định trước thềm giải đấu.

Khoảnh khắc ăn mừng khi U23 Trung Quốc xuất sắc vượt qua U23 Uzbekistan ở bán kết.

Trong suốt thời gian đóng quân tại Ras Al Khaimah, HLV Antonio chỉ cho toàn đội nghỉ rải rác tổng cộng ba buổi nửa ngày, thường trùng với những thời điểm giảm cường độ tập luyện. Do khu vực xung quanh không sầm uất, phần lớn cầu thủ lựa chọn ở lại phòng nghỉ để hồi phục thể lực.

Ngày 3/1 được xem là một trong số ít những ngày nghỉ trọn vẹn của đội, khi sau khi di chuyển sang Riyadh, HLV Antonio quyết định không tổ chức buổi tập nào, tạo điều kiện để toàn đội nghỉ ngơi và thả lỏng hoàn toàn trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Sau khi di chuyển sang Saudi Arabia, ban huấn luyện đã điều chỉnh giáo án theo hướng giảm tải, chuyển trọng tâm từ tích lũy thể lực sang duy trì trạng thái sung sức, với các buổi tập được thiết kế sát hơn với nhịp độ và cường độ thi đấu chính thức.

Song song với thể lực, chế độ dinh dưỡng của cầu thủ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thể thao Trung Quốc, bóng đá được xếp vào nhóm môn tiêu hao năng lượng cao, với nhu cầu năng lượng hàng ngày của cầu thủ nam trưởng thành (khoảng 65 kg) dao động 3.700-4.700 kcal, tùy giai đoạn tập luyện hay thi đấu.

Thay vì áp dụng một mức cố định, các chuyên gia sẽ theo dõi cân nặng ổn định của cầu thủ trong 3-5 ngày liên tiếp để điều chỉnh khẩu phần cho phù hợp.

Về cấu trúc dinh dưỡng, khẩu phần được phân bổ theo tỷ lệ tương đối ổn định: khoảng 60% năng lượng từ carbohydrate, 15% từ protein và 25% từ chất béo. Carbohydrate đóng vai trò nguồn nhiên liệu chính cho vận động cường độ cao và kéo dài, trong khi protein hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Chế độ ăn cần được chuẩn hóa trước các đợt kiểm tra thể lực, đồng thời hạn chế thay đổi lớn trong những ngày sát thi đấu.

Ngoài bữa ăn, hệ thống hướng dẫn này còn đặt dinh dưỡng trong một chuỗi khép kín với tập luyện và hồi phục. Cầu thủ phải kiểm soát chặt thời điểm ăn uống trước các bài test hoặc trận đấu, thậm chí ngừng ăn sau 21h tối hôm trước trong một số trường hợp. Việc bổ sung nước, vi chất và năng lượng sau vận động được coi là bắt buộc nhằm duy trì khả năng chịu tải và giảm nguy cơ chấn thương trong các chu kỳ tập luyện kéo dài.