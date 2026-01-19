Thanh Nhàn ngơ ngác khi bị thay ra trước U23 UAE

Trước U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á hôm 16/1, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Thanh Nhàn vào sân ở phút 77 và rút anh khỏi sân phút 117.

Khi bảng điện tử thông báo việc Thanh Nhàn phải rời sân, tiền đạo của U23 Việt Nam tỏ ra rất bất ngờ. Anh dường như không tin rằng mình là người phải rời sân bởi Nhàn mới chỉ được tung vào từ phút 77 (thay Nguyễn Ngọc Mỹ).

Tính tới phút 117, anh mới thi đấu khoảng 40 phút (cộng cả thời gian bù giờ), còn đang rất sung sức nhưng phải nhường chỗ cho Nguyễn Phi Hoàng.

Đối với một cầu thủ, việc bị thay ra ngay sau khi vào sân dự bị thường tạo nên cảm giác bị phủ nhận năng lực, dẫn đến trạng thái hụt hẫng và hoài nghi bản thân - một hiện tượng tâm lý được gọi là "vết đen" trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đằng sau sự ngỡ ngàng của tiền đạo sinh năm 2003 là bài toán cân não về chiến thuật và sự điều tiết tâm lý mà HLV Kim Sang-sik đã đặt ra.

Gương mặt thất thần của Thanh Nhàn khi biết mình bị thay ra cuối trận gặp U23 UAE hôm 16/1. Ảnh: TV360.

Cầu thủ dự bị là phương án dự phòng chiến lược, được tung vào sân để phục vụ mục tiêu chiến thuật tức khắc. Việc một cầu thủ dự bị phải rời sân có thể cho thấy anh ta đã thất bại trong việc phục vụ mục tiêu chiến thuật trên, nặng nề thì bị hiểu là không đủ năng lực để đá dự bị. Cầu thủ chuyên nghiệp rất “dị ứng” với việc này. Các HLV cũng rất hạn chế rút cầu thủ khỏi sân theo cách tương tự.

Nhiều tiền lệ tương tự đã được nhìn thấy trong bóng đá thế giới và Việt Nam, tạo thành “vết đen” trong sự nghiệp cầu thủ. Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng cũng từng gặp phải tình cảnh tương tự. 11 năm trước, tại vòng loại U23 châu Á 2016, Hùng Dũng vào sân trong hiệp hai trận gặp U23 Nhật Bản, chơi chưa đầy 30 phút rồi bị thay ra.

Trạng thái ngỡ ngàng của Thanh Nhàn khi bị rút khỏi sân cũng là một phản ứng sinh lý tự nhiên. Khi đang thi đấu, nồng độ adrenaline và dopamine trong máu tăng cao giúp cầu thủ đạt trạng thái "flow" (cực kỳ tập trung). Việc bị ngắt quãng đột ngột khiến não bộ rơi vào trạng thái hụt hẫng, dẫn đến những biểu cảm không thể che giấu trên khuôn mặt.

Vị trí trung bình của Phi Hoàng (số 17) cho thấy anh được thay vào sân để phục vụ mục tiêu phòng ngự trước U23 UAE. Đồ họa: AFC.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ tình hình, người hâm mộ sẽ nhận ra các quyết định liên quan tới Thanh Nhàn đều nhằm phục vụ chiến thuật chung của U23 Việt Nam. Khi Nhàn vào sân ở phút 77, U23 Việt Nam đang hòa 2-2 và cần ghi thêm bàn để đi tiếp.

Tới phút 117, tỷ số đã là 3-2, ưu tiên lúc ấy là tăng cường phòng ngự để giữ tỷ số. Thay một cầu thủ tấn công như Thanh Nhàn bằng một hậu vệ biên như Nguyễn Phi Hoàng là lựa chọn hợp lý. Thực tế sau đó cho thấy Phi Hoàng vào sân và chơi cực thấp. Không tính thủ môn Trần Trung Kiên, vị trí trung bình của Phi Hoàng là thấp nhất trong toàn bộ đội hình U23 Việt Nam trận này.

Điều đó cho thấy quyết định thay Thanh Nhàn là nhằm củng cố hàng thủ U23 Việt Nam. Tiền đạo này vẫn là quân bài quan trọng của HLV Kim Sang-sik và còn nguyên cơ hội trong các trận tới.

Từ đầu giải tới giờ, Thanh Nhàn đã có hai lần ra sân trước các đối thủ UAE và Saudi Arabia, chưa ghi bàn hoặc kiến tạo. Tiền đạo sinh năm 2003 là gương mặt quen thuộc trên hàng công U23 Việt Nam. Trước đó, anh cũng có 2 bàn trên hành trình đăng quang SEA Games 33 ở Thái Lan.