U23 Indonesia thảm bại trên sân nhà

Hôm 15/11, U23 Indonesia nối dài mạch trận gây thất vọng khi để thua U23 Mali 0-3 trên sân Pakansari, Tây Java.

U23 Indonesia thua dễ dàng trước U23 Mali.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đội bóng trẻ "Garuda" đặt tham vọng cao khi mời Mali giao hữu. Tuy nhiên, chênh lệch trình độ giữa hai đội sớm được thể hiện khi U23 Mali sớm mở tỷ số ở ngay phút 5. Đến phút 34, đội khách nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Indra Sjafri sau đó đưa ra nhiều sự điều chỉnh, giúp Indonesia thi đấu tốt hơn sau giờ nghỉ, với pressing cao và ý đồ tấn công rõ rệt. Tuy nhiên, U23 Mali vẫn ở một đẳng cấp khác. Phút 90+1, đại diện châu Phi ấn định chiến thắng 3-0.

Thất bại này kéo dài chuỗi kết quả không tốt của U23 Indonesia trong nửa năm qua dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch như Ivar Jenner, Rafael Struick, Mauro Zijlstra, Jens Raven, Dion Markx. Kể từ chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, U23 Indonesia chỉ thắng được 1 trận trước Macau ở vòng loại giải châu Á. Còn lại, họ toàn hoà và thua trong 5 trận gần nhất.

Đây là tín hiệu báo động cho Indonesia trước thềm SEA Games 2025 tại Thái Lan. LĐBĐ Indonesia (PSSI) đặt niềm tin lớn vào U23 Indonesia và muốn bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam, qua đó xoa dịu dư luận sau chiến dịch World Cup thất vọng.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B với 2 đối thủ Malaysia và Lào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.