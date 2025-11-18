U22 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U22 Hàn Quốc

Chiều 18/11, U22 Việt Nam để thua 0-1 trước U22 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng thuộc giải giao hữu Panda Cup 2205 diễn ra tại Trung Quốc.

U22 Việt Nam bước vào trận gặp U22 Hàn Quốc với nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế trên sân cho thấy thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Các cầu thủ trẻ khởi đầu thận trọng, ưu tiên phòng ngự phản công trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Ngay từ những phút đầu, U22 Việt Nam gần như bị đẩy lùi hoàn toàn về phần sân nhà khi U22 Hàn Quốc chiếm lĩnh bóng trong phần lớn thời gian. Bộ ba trung vệ Tuấn Phong, Đức Anh, Văn Hà tỏ ra thiếu sự ăn ý do chưa có nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau. Điều này khiến việc triển khai bóng từ tuyến dưới trở nên gập ghềnh, khiến U22 Việt Nam hiếm khi tổ chức được những pha lên bóng mạch lạc.

Phút 32, Kim Myeong-jun đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số cho U22 Hàn Quốc. Sau bàn thua, U22 Việt Nam cố gắng tìm lại nhịp độ bằng những pha đánh biên ở cánh trái với sự cơ động của Đình Bắc và Văn Khang, nhưng các đợt tấn công đều bị bẻ gãy. Hiệp 1 khép lại trong thế trận U22 Việt Nam gần như chỉ lo phòng ngự.

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh có 5 sự thay đổi người.Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Viktor Lê, Hiểu Minh lần lượt vào sân. Trong hiệp thi đấu này, U22 Hàn Quốc tiếp tục áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng. Phút 52, Park Seong-hun khiến cầu môn Việt Nam chao đảo bằng cú dứt điểm hiểm hóc, may mắn Trung Kiên phản xạ kịp thời.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Văn Trường dính chấn thương phải rời sân bằng cáng. Do đã dùng hết quyền thay người, U22 Việt Nam buộc phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại. Tuyến giữa bị đối thủ bóp nghẹt, những pha phản công vốn đã ít lại càng bế tắc hơn.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-1. Trong bối cảnh cả bốn đội đều có 3 điểm trước lượt cuối, thứ hạng của U22 Việt Nam sẽ chỉ được xác định sau trận U22 Trung Quốc gặp U22 Uzbekistan.