U22 Việt Nam 1-1 Lào: Bàn thua bất ngờ

Chiều ngày 3/12, U22 Việt Nam mở tỷ số nhưng lại bị gỡ hòa sau một pha bóng lộn xộn.

Sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam tràn lên tấn công và có cơ hội đầu tiên ở phút 13. Sau một tình huống lộn xộn, Thanh Nhàn nỗ lực tung người dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ và bị thủ môn Lào bắt gọn.

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế chủ động thuộc về U22 Việt Nam. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Lào nhưng đoàn quân áo trắng chưa tìm ra khoảng trống giữa hàng thủ nhiều lớp của đối thủ.

U22 Việt Nam chưa tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Phút 26, U22 Việt Nam có tình huống hãm thành đáng chú ý đầu tiên. Từ quả tạt của Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ở tư thế khó, buộc thủ môn Lokphathip phải vất vả cứu thua.

Số 7 của U22 Việt Nam không phải tiếc nuổi lâu. Chỉ 3 phút sau, Đình Bắc đã đưa bóng vào lưới sau một pha đệm cận thành chuẩn xác. Người kiến tạo là Phạm Minh Phúc, một cầu thủ khác của CAHN.

U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Ảnh: Minh chiến (từ Bangkok).

Sau bàn thua, U22 Lào vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ có bàn gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó. Hàng thủ U22 Việt Nam chơi chủ quan, tạo cơ hội cho số 17, Khampane dứt điểm cận thành, không cho Trần Trung Kiên cơ hội cản phá.

Hiệp một khép lại với thêm một cơ hội dành cho U22 Việt Nam nhưng Thanh Nhàn lại sút trúng một hậu vệ Lào. 1-1 là tỷ số sau 45 phút trên sân Rajamangala. Đây là kết quả không mong muốn của Đình Bắc và đồng đội, nhất là khi U22 Việt Nam cầm bóng đến 71% và sút trúng đích nhiều hơn đối thủ (5 so với 1).

Lứa cầu thủ trẻ của Lào cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

"Trận mở màn SEA Games 33 của U22 Việt Nam sẽ không hề dễ dàng", đó là lời nhận định của HLV trưởng Kim Sang-sik về đối thủ. Thật vậy, tại đại hội lần này, U22 Lào mang đến lực lượng tốt, với nòng cốt là dàn tuyển thủ quốc gia trẻ trung, khát khao thể hiện bản thân.

Thực lực của lứa cầu thủ này được kiểm chứng qua loạt trận với tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua. Khounthoumphone, Xaysombath, Okham Latsachack,...đã có màn thể hiện khá tốt, khiến hàng công tuyển quốc gia Việt Nam gặp khó khăn và phải nhờ đến sai sót cá nhân mới có thể mở tỷ số.

Cầu thủ U22 khởi động. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Trong trận đấu diễn ra vào chiều nay, khả năng cao Lào sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi phòng ngự số đông, kiên trì chờ cơ hội tung đòn phản công. Vì vậy, U22 Việt Nam cần đặc biệt cẩn trọng trong khâu phòng ngự và tận dụng tối đa cơ hội ở mặt trận tấn công. Bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể khiến "Những chiến binh sao vàng" gặp khó, bởi chỉ đội đứng đầu ở mỗi bảng mới có quyền vào thẳng bán kết môn bóng đá nam.

Tính chất then chốt của trận mở màn buộc HLV Kim Sang-sik và học trò phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi một khởi đầu thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn giúp giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý cho màn so tài với Malaysia ở lượt trận cuối.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.