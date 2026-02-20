Neymar: 'Có thể tôi giải nghệ vào tháng 12'

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CazeTV, Neymar thừa nhận chưa chắc chắn về tương lai và không loại trừ khả năng treo giày vào cuối năm nay.

Neymar coi World Cup 2026 là mục tiêu lớn nhất. Ảnh: Reuters.

"Có thể đến tháng 12, tôi sẽ muốn giải nghệ", Neymar nói câu đó rất bình thản trên sóng CazeTV, nhưng đủ khiến người hâm mộ của anh lặng đi.

Đó không phải lời chia tay, cũng chưa phải quyết định cuối cùng. Tất cả chỉ là một khả năng, nhưng nó được chính anh thừa nhận.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền, Neymar dành nhiều thời gian nói về quá trình hồi phục và sự thận trọng của mình khi trở lại Santos.

Anh nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất là đạt 100% thể trạng. Vì thế, anh chấp nhận bỏ lỡ một vài trận đấu, không phải vì né tránh áp lực, mà vì muốn sẵn sàng cho những thử thách quan trọng hơn.

“Năm nay rất quan trọng, không chỉ với Santos mà còn với đội tuyển Brazil. Có World Cup phía trước. Đó là thử thách rất lớn với tôi,” Neymar chia sẻ. Ở tuổi 34, anh hiểu mỗi cơ hội dự World Cup đều quý giá.

Tiền đạo người Brazil cũng thẳng thắn về những lời chỉ trích xoay quanh mình. "Có nhiều người nói đủ điều mà không biết cuộc sống thường ngày của tôi ra sao", anh nói.

Neymar muốn tập trung cho quãng ngắn hơn là một kế hoạch dài hạn. Ảnh: Reuters.

Neymar cho biết đã trở lại mà không còn đau đớn hay sợ hãi. Trận gần nhất gặp Velo Clube mang lại cho anh cảm giác tích cực. Dù vậy, Neymar thừa nhận vẫn cần thêm nhịp thi đấu để đạt trạng thái tốt nhất.

Điều đáng chú ý nhất nằm ở cách Neymar nhìn về tương lai. Không phải là một kế hoạch dài hạn hay cam kết xa xôi mà rất thận trọng và tập trung cho quãng ngắn. Anh thừa nhận: "Giờ tôi sống từng năm một vì tôi không biết điều gì sẽ xảy đến. Nếu mọi thứ diễn ra như vậy, có thể tháng 12 tôi sẽ giải nghệ. Chúng ta sẽ xem trái tim tôi quyết định thế nào".

Neymar không lập tức đóng lại cánh cửa sự nghiệp mà đặt nó trong vùng cân nhắc. Sau tất cả những đỉnh cao và biến cố, anh chọn lắng nghe cơ thể và cảm xúc của mình. Và với Neymar, quyết định cuối cùng có lẽ sẽ đến từ trái tim, chứ không phải từ áp lực bên ngoài.