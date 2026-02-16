Santos vùi dập Velo Clube với tỷ số 6-0 ở vòng 8 giải vô địch Paulista sáng 16/2, song điều khiến người ta nhắc đến nhiều nhất không phải tỷ số, mà là 45 phút tái xuất của Neymar.

Santos đại thắng, Neymar mở lại chương mới

Sáu bàn thắng. Một thế trận áp đảo. Về mặt kết quả, Santos có một ngày thi đấu hoàn hảo. Gabigol lập cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số từ pha đá phạt góc của Barreal. Moises, Gabriel Menino, Thaciano và Rollheiser lần lượt điền tên lên bảng điện tử. Hàng công vận hành mượt mà, tốc độ và hiệu quả.

Nhưng trong một chiến thắng đậm như vậy, tâm điểm lại không nằm ở những pha lập công. Mọi ánh nhìn hướng về Neymar.

Ngôi sao người Brazil không đá chính. Anh chỉ vào sân từ đầu hiệp hai. Vậy mà khi bước ra khỏi băng ghế dự bị, khán đài đã thay đổi nhịp điệu. Mỗi pha chạm bóng của Neymar đều kéo theo tiếng reo hò. Bóng đá đôi khi là cảm xúc, và sự hiện diện của anh mang đến điều đó.

Phải thừa nhận, Neymar chưa ở trạng thái tốt nhất. Có những tình huống anh xử lý chậm hơn thường lệ. Có lúc hụt nhịp khi phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Phút 72, anh có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú sút lại vọt xà. Những chi tiết ấy cho thấy thể lực và cảm giác thi đấu vẫn cần thời gian để hoàn thiện.

Neymar tái xuất, Santos có thêm một niềm tin.

Tuy nhiên, đẳng cấp không biến mất chỉ vì chấn thương. Một pha chạm bóng một nhịp của Neymar đủ để mở ra khoảng trống, đặt Gabigol vào thế thuận lợi. Cách anh quan sát, chọn vị trí và tung đường chuyền vẫn mang dấu ấn của một ngôi sao lớn. Không cần quá nhiều động tác, anh vẫn tạo khác biệt.

Thực tế, trước khi Neymar vào sân, trận đấu gần như đã được định đoạt. Santos không cần anh để giành chiến thắng 6-0. Nhưng Santos cần anh ở khía cạnh khác. Neymar là biểu tượng. Là cái tên khiến khán giả chờ đợi từng khoảnh khắc. Trong một tập thể đang vận hành tốt, sự trở lại của anh bổ sung thêm yếu tố cảm hứng.

45 phút là quá ít để đánh giá toàn diện. Neymar chưa bùng nổ. Anh chưa tạo ra khoảnh khắc định đoạt. Song việc anh trở lại sân cỏ sau quãng nghỉ dài mới là điều quan trọng nhất. Bóng đá Brazil từng nhiều lần chứng kiến sự nghiệp của Neymar bị ngắt quãng bởi chấn thương. Vì thế, mỗi lần tái xuất đều mang ý nghĩa riêng.

Chiến thắng 6-0 sẽ được ghi vào bảng thống kê. Nhưng trong ký ức của nhiều người, đó sẽ là đêm Neymar trở lại. Và nếu anh tìm lại được thể trạng tốt nhất, câu chuyện phía trước của Santos có thể còn nhiều điều đáng nói hơn cả một tỷ số đậm.