Fernandes có ở lại Anh nếu chia tay MU?

Tương lai của Bruno Fernandes gây chú ý khi cựu trợ lý Rene Meulensteen đưa ra quan điểm về khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha rời Old Trafford hè này.

Bruno Fernandes chứng minh tầm vóc tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson, Bruno là mẫu cầu thủ giàu lòng trung thành và có sự kết nối mạnh mẽ với Manchester United. Anh cống hiến nhiều năm và có thể xem là cầu thủ hay nhất đội trong 6 mùa gần đây.

Meulensteen nhấn mạnh trong bối cảnh tài chính của MU không thực sự dư dả, những lời đề nghị lớn từ Saudi Arabia hoàn toàn có thể xuất hiện. Tuy nhiên, yếu tố thể thao mới là điều đáng chú ý hơn.

Nếu một CLB như Real Madrid hoặc Barcelona thực sự quan tâm, Bruno có thể bị thuyết phục bởi khát khao trải nghiệm môi trường mới ở đỉnh cao châu Âu.

Dù vậy, ông khẳng định một điều: "Bruno gần như không có khả năng gia nhập một đội bóng khác tại Premier League. Với vị thế đội trưởng và tầm ảnh hưởng hiện tại, việc chuyển sang một đối thủ trực tiếp ở Anh là kịch bản rất khó xảy ra".

Thực tế, tầm vóc của Bruno tại MU được nhìn thấy từ rất sớm. Ngay sau khi anh ra mắt trước Wolves năm 2020, Michael Carrick, khi đó còn là trợ lý, đã dành lời khen đặc biệt.

Carrick mô tả Bruno là "một chàng trai thông minh, nhanh nhạy", đồng thời nhấn mạnh sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu và tư duy chơi bóng của anh.

Sáu năm trôi qua, những nhận định đó vẫn còn nguyên giá trị. Bruno cán mốc hơn 200 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng cho MU, bất chấp đội bóng trải qua nhiều giai đoạn bất ổn, nhiều đời HLV và hàng loạt thay đổi. Trong những thời điểm khó khăn nhất, anh vẫn là người tạo khác biệt.

Vì thế, nếu có rời Old Trafford, Bruno nhiều khả năng sẽ chọn một bước tiến mang tính trải nghiệm đỉnh cao ở La Liga hoặc một đề nghị tài chính đặc biệt ngoài châu Âu. Còn ở Premier League, cánh cửa ấy gần như đã đóng lại.

