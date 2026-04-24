U17 Malaysia thừa nhận chất lượng của U17 Việt Nam

HLV Shukor Adan khẳng định tinh thần chiến đấu sẽ là chìa khóa giúp U17 Malaysia tạo bất ngờ trước Việt Nam ở chung kết giải U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF.

Với chiến thắng 3-0 trước U17 Lào ở bán kết, Malaysia vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2019. HLV Shukor Adan tuyên bố các học trò sẽ bước vào trận chung kết gặp U17 Việt Nam bằng tất cả trái tim và ý chí.

Đáng chú ý, đội bóng trẻ Malaysia đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau thất bại 0-4 trước Việt Nam ở vòng bảng. Shukor cho biết các cầu thủ phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua đó, nhưng đã đáp trả bằng tinh thần kiên cường.

Theo ông, Malaysia vào chung kết với ba trận liên tiếp giữ sạch lưới, điều không nhiều người nghĩ tới trước giải.

Dù vậy, HLV này dành sự tôn trọng lớn cho Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Shukor Adan cho biết: "Chúng tôi biết Việt Nam là một đội rất mạnh. Về chất lượng, từ đội U17 đến U23, họ có một hệ thống đào tạo rất tốt trong khu vực. Đây là trận đấu mà ai cũng cho là khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể".

Shukor tiết lộ toàn đội đang tập trung hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần trước trận đấu quyết định, đồng thời chuẩn bị cách tiếp cận chiến thuật khác so với lần bại trận ở vòng bảng.

Nhà cầm quân của U17 Malaysia thừa nhận trận bán kết với Lào không hề dễ dàng, bởi đối thủ từng bất bại ở vòng bảng. Tuy nhiên, ông hài lòng khi đội bóng tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt sau khi Lào mất người từ rất sớm.

Ông cũng nhắn nhủ học trò hãy tận hưởng khoảnh khắc lịch sử khi trở thành đội trẻ nhất của Malaysia vào chung kết khu vực.

Trận chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối 24/4 và đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ Việt Nam.

