CĐV Đông Nam Á kinh ngạc với U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 để tiến vào trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 hôm 22/4.

Bị dẫn trước từ sớm, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh. Với lối chơi kiểm soát và phối hợp ngắn, U17 Việt Nam tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ và có màn lội ngược dòng ấn tượng, qua đó giành vé vào chung kết gặp U17 Malaysia.

Sau khi trận đấu khép lại, chiến thắng của U17 Việt Nam tạo nên “cơn sốt” trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Một tài khoản tên Randy Mafaresa viết: “Phải thừa nhận rằng Việt Nam đã chơi rất hay và đầy bình tĩnh. Tôi nghĩ đây sẽ là thế hệ vàng của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tôi dự đoán họ sẽ là đội giành chức vô địch giải đấu này”.

CĐV tên Wijesundara nhận xét: “Đánh bại cả ứng viên số một Australia thì Việt Nam nhiều khả năng sẽ là nhà vô địch”. Một tài khoản khác bình luận: “Australia chỉ có lợi thế thể hình, còn lại hoàn toàn lép vế trước U17 Việt Nam”.

Một người hâm mộ khác chia sẻ: “Lối chơi của Việt Nam rất hiện đại, các pha chạm bóng và di chuyển đều nhuần nhuyễn. Malaysia có thể sẽ nhận thêm một thất bại nữa ở chung kết”.

Trái với dự đoán của nhiều cổ động viên, truyền thông Malaysia tỏ ra quyết tâm trước màn tái ngộ U17 Việt Nam. Trang Makanbola khẳng định U17 Malaysia có cơ hội sửa sai sau thất bại nặng nề 0-4 trước chính Việt Nam ở vòng bảng.

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/4 trên sân Gelora Delta Sidoarjo. Đây hứa hẹn sẽ là màn đối đầu hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chức vô địch.

