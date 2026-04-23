Sao tuyển Đức bỏ lỡ World Cup 2026

Tiền vệ Serge Gnabry xác nhận không kịp bình phục chấn thương và sẽ lỡ hẹn với 2026 FIFA World Cup.

Gnabry vắng mặt ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 30 tuổi dính chấn thương trong trận bán kết Champions League, nơi Bayern Munich tạo nên chiến thắng ấn tượng trước Real Madrid. Gnabry đá chính nhưng buộc phải rời sân ở phút 61, nhường chỗ cho Jamal Musiala sau khi có dấu hiệu bị đau.

Sau đó, Gnabry vẫn góp mặt trong buổi tập cuối cùng của Bayern trước trận đấu thuộc vòng 30 Bundesliga gặp Stuttgart. Ở trận này, “Hùm xám” giành chiến thắng 4-2, qua đó chính thức đăng quang chức vô địch mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi kết quả kiểm tra y tế sau đó xác nhận Gnabry bị rách cơ khép ở chân phải.

Theo thông báo từ trang chủ Bayern Munich, Gnabry sẽ phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài. Dù CLB không công bố chính xác thời gian hồi phục, chính cầu thủ người Đức lên tiếng xác nhận tin buồn với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Gnabry chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

“Giấc mơ World Cup cùng tuyển Đức với tôi coi như khép lại", Gnabry chia sẻ trên trang cá nhân. Anh cũng cho biết sẽ dõi theo và cổ vũ các đồng đội từ quê nhà.

Đây là cú sốc lớn với cả Bayern lẫn tuyển Đức. Gnabry đang trải qua một trong những mùa giải hiệu quả nhất trong vài năm gần đây, khi ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và có 11 kiến tạo. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh lẫn trung lộ giúp anh giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Vincent Kompany.

Huyền thoại tuyển Đức, Lothar Matthaus, cũng thừa nhận thời điểm chấn thương của Gnabry là quá nghiệt ngã. Ông từng kỳ vọng đàn em có thể kịp bình phục để góp mặt cùng đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

