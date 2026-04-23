Cục diện khó tin ở cuộc đua vô địch Premier League

Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26 diễn ra theo kịch bản khó tin, khi hai ứng viên Man City và Arsenal bám đuổi nhau với những thông số gần như tương đồng.

Man City vượt Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/4, Man City đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal. Đáng chú ý, sau 33 vòng đấu, cả hai đội đều thi đấu cùng số trận, giành cùng 21 chiến thắng, 7 trận hòa và 5 thất bại.

Không chỉ vậy, Man City và Arsenal còn sở hữu cùng số điểm (70) và hiệu số bàn thắng bại giống nhau (+37). Chỉ số duy nhất tạo ra khác biệt là số bàn thắng ghi được (66 của Man City so với 63 của Arsenal). Thống kê này giúp thầy trò Pep Guardiola dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đây là tình huống hiếm thấy trong lịch sử giải đấu, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và ổn định đáng kinh ngạc của cả hai đội bóng.

Có thể thấy, khoảng cách về số bàn thắng mà Man City tạo ra so với Arsenal là rất mong manh. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một cú sảy chân, hoặc một chiến thắng với cách biệt lớn từ phía đối thủ, cục diện có thể đảo chiều ngay lập tức.

Man City san bằng khoảng cách 9 điểm với Arsenal chỉ trong vòng 11 ngày. Ảnh: Reuters.

Thực tế, phong độ gần đây của hai đội cũng góp phần làm tăng thêm sự kịch tính. Man City duy trì chuỗi trận ổn định với nhiều chiến thắng liên tiếp, trong khi Arsenal có dấu hiệu chững lại khi để thua 2 trận gần nhất. Áp lực vì thế ngày càng lớn khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

Man City cũng tiếp tục chứng minh phong độ đáng sợ trong tháng 4 hàng năm. Trước trận thắng Burnley, thầy trò Guardiola đạt tỷ lệ thắng vượt mốc 80%, với trung bình 2,52 điểm mỗi trận. Điều này phản ánh rõ thói quen tăng tốc mạnh mẽ của đội chủ sân Etihad khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Giới chuyên môn nhận định đây có thể là một trong những cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử Premier League. Không còn đơn thuần là câu chuyện về điểm số, mà là cuộc chiến của từng bàn thắng, từng khoảnh khắc, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả một mùa giải.

