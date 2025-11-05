U17 Indonesia thảm bại trận ra quân World Cup 2025

Đêm 4/11, tuyển U17 Indonesia mở màn chiến dịch VCK U17 World Cup 2025 bằng trận thua ngược 1-3 trước Zambia ở bảng H.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Indonesia góp mặt ở sân chơi U17 thế giới, sau kỳ 2023 được dự với tư cách chủ nhà. Lần này, tấm vé vượt qua vòng loại châu Á khiến người hâm mộ xứ vạn đảo tràn đầy hy vọng. Rơi vào bảng H cùng Brazil, Zambia và Honduras, thầy trò HLV Bima Sakti được xem có cơ hội tranh suất đi tiếp nếu tận dụng tốt các trận đấu với hai đối thủ ngang cơ.

Thực tế, Indonesia nhập cuộc khá tốt trước đại diện châu Phi. Phút 12, họ vượt lên dẫn trước khi Gholy băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác. Nhưng lợi thế mong manh ấy nhanh chóng bị xóa tan. Sức mạnh thể hình, tốc độ và khả năng pressing dữ dội của Zambia khiến hàng thủ Indonesia rối loạn.

Chỉ trong vòng 3 phút (35-37), đội bóng châu Phi ghi liền hai bàn để lật ngược thế cờ. Và 3 phút trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo Lukonde Mwale trừng phạt sai lầm của Indonesia nâng tỷ số lên 3-1, qua đó dập tắt tinh thần của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, Indonesia vùng lên đáng khen, tạo ra không ít cơ hội nhưng dứt điểm quá vội. Họ tạo ra không ít cơ hội nhưng đều bỏ lỡ trong tiếc nuối, khép lại trận mở màn bằng một thất bại đáng tiếc.

Ở cặp đấu còn lại, U17 Brazil thể hiện đẳng cấp vượt trội khi hủy diệt Honduras 7-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng H. Lượt trận kế tiếp, Indonesia sẽ đối đầu Brazil – thử thách được dự báo cực kỳ khó khăn. Dù vậy, U17 Indonesia còn cơ hội đi tiếp bởi kỳ World Cup năm nay chọn 32/48 đội vào vòng knock-out, gồm cả các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.