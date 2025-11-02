Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ Indonesia tỏa sáng tại Bundesliga

  Chủ nhật, 2/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm 1/11, Kevin Diks chơi hay giúp Borussia Mönchengladbach có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước St. Pauli tại vòng 9 Bundesliga.

Kevin Diks đang chơi bóng cho Monchengladbach tại Đức.

Tuyển thủ Indonesia thi đấu trọn vẹn 90 phút, nổi bật với các thống kê ấn tượng: đóng góp 12 tình huống phòng ngự, thực hiện 7 pha thu hồi bóng, thắng 5/7 cuộc tranh chấp tay đôi, và hoàn thành 55/59 đường chuyền (tỷ lệ 93%), trong đó có 7/8 đường chuyền dài và một đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Trong vai trò trung vệ lệch trái ở hàng thủ Gladbach, Kevin Diks có ngày thi đấu đáng nhớ. Đây mới là trận thắng tại Bundesliga đầu tiên của Gladbach kể từ cuối tháng 3.

Borussia Mönchengladbach là đội bóng góp mặt liên tục tại Bundesliga kể từ năm 2008, nhưng thời gian qua, họ sa sút nghiêm trọng. Trong ngày Diks tỏa sáng, Gladbach cuối cùng đã phá dớp khi đè bẹp St. Pauli với tỷ số 4-0.

Hồi tháng 8, Kevin Diks đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Indonesia khi ra sân tại Bundesliga trong màu áo Monchengladbach ở trận đấu với Hamburg SV tại vòng mở màn mùa giải 2025/26.

Tuyển thủ Indonesia đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ra sân ở Bundesliga. Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á đáng chú ý nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia. Hậu vệ này được đào tạo ở Vitesse (Hà Lan), sau đó sang Fiorentina tại Serie A, rồi cập bến Copenhagen vào năm 2021, trước khi được Monchengladbach chiêu mộ.

Vardy tiếp tục khuấy đảo Serie A

Rạng sáng 2/11, Jamie Vardy ghi bàn thắng thứ hai tại Serie A, khi Cremonese để thua Juventus 1-2 tại vòng 10.

12 giờ trước

Balotelli hả hê khi HLV Vieira bị sa thải

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Patrick Vieira bị Genoa sa thải, tiền đạo Mario Balotelli đã gửi thông điệp gay gắt nhắm vào cựu HLV của mình.

12 giờ trước

Tường Linh

