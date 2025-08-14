Tỷ phú Trần Đình Long thắng lớn nhờ nuôi gà

Nửa đầu năm, mảng chăn nuôi gia cầm của Tập đoàn Hòa Phát tăng trưởng lợi nhuận 135% so với cùng kỳ nhờ giá trứng phục hồi.

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố thông tin cho biết sau 7 tháng, doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Sản lượng duy trì ổn định gần 1 triệu quả trứng gà mỗi ngày, tương đương công suất cao nhất trong năm 2024.

Theo Hòa Phát, nhập khẩu trứng từ Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng, trong khi mức giá thấp đầu năm khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt giảm đàn gia cầm. Nhu cầu nội địa phục hồi nhanh kéo giá trứng tăng trong những ngày gần đây.

Giữa giai đoạn thị trường biến động, Công ty Gia cầm Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định. Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1 triệu quả trứng gà thương phẩm. Năm 2024, tổng sản lượng cung ứng trứng của doanh nghiệp đạt hơn 330 triệu quả, tăng gần 20 triệu quả so với năm liền trước.

Bên cạnh thị trường trọng điểm là khu vực phía Bắc, công ty cũng đang từng bước mở rộng thị trường vào miền Trung và miền Nam. Hệ thống phân phối liên tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trở lại và đảm bảo đầu ra ổn định.

Trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.

Hòa Phát cho biết thời gian tới sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao giá trị sử dụng cho người tiêu dùng.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, trong quý II vừa, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt doanh thu thuần 35.911 tỷ đồng , trong đó 2.241 tỷ đồng đến từ mảng nông nghiệp (gồm trứng gà). Trong khi doanh thu hợp nhất giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu mảng nông nghiệp của Hòa Phát lại tăng 45% cùng giai đoạn và trở thành mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh nhất của tập đoàn. Sau khi trừ các loại chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 4.265 tỷ đồng trong quý II, tăng 28%.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu của "vua thép" đã vượt 74.000 tỷ đồng , cùng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng , tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất tập đoàn.