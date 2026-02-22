Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỷ giá diễn biến ra sao sau Tết?

Áp lực tỷ giá đang hạ nhiệt rõ rệt trong những tuần đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo chuyên gia, bức tranh cả năm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây sức ép lên tỷ giá.

Hiện tại, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.049 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 25.750 - 26.160 đồng/USD, thấp hơn so với giai đoạn cao điểm cuối năm 2025.

Áp lực tỷ giá giảm?

Theo phân tích tại Báo cáo trái phiếu - tiền tệ tháng 2 của Công ty Chứng khoán VNDirect, nền tảng hỗ trợ lớn nhất cho tỷ giá hiện nay là sự suy yếu tương đối của đồng bạc xanh.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt có kiểm soát: lạm phát giảm chậm nhưng ổn định, thị trường lao động không còn quá “nóng”, tiêu dùng có dấu hiệu chững lại. Trên cơ sở đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên vùng lãi suất mục tiêu 3,50 - 3,75% trong cuộc họp cuối tháng 1, sau ba lần cắt giảm liên tiếp kể từ tháng 9/2025.

Kịch bản cơ sở của thị trường là Fed sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay, đưa lãi suất về vùng 3,00 - 3,25%, với đợt cắt giảm đầu tiên có thể rơi vào tháng 6. Dù lộ trình nới lỏng chậm hơn kỳ vọng trước đó, việc USD không còn dư địa tăng mạnh đã giúp giảm đáng kể áp lực lên các đồng tiền ở thị trường mới nổi, trong đó có VNĐ.

Giá USD hạ nhiệt đầu năm nay.

Thực tế, tỷ giá đã giảm khoảng 1,3% trong tháng 1/2026, xuống dưới ngưỡng 26.000 đồng/USD. Theo VNDirect, tỷ giá liên ngân hàng cuối tháng 1 lùi về quanh 25.950 đồng/USD - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2025.

Đáng chú ý, với diễn biến hiện tại, khả năng cao một lượng hợp đồnghoán đổi USD kỳ hạn 180 ngày do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán ra từ cuối tháng 8/2025 với giá thực hiện 26.660 đồng/USD sẽ không được thực hiện khi đáo hạn vào cuối tháng 2. Điều này đồng nghĩa áp lực cung USD từ phía cơ quan điều hành trong ngắn hạn là không lớn, qua đó góp phần ổn định thị trường.

Vẫn còn nhiều yếu tố gây sức ép

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh - chuyên gia kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng các yếu tố tạo áp lực lên tỷ giá năm nay tập trung vào ba nhóm chính.

Thứ nhất, chênh lệch lãi suất và xu hướng nắm giữ ngoại tệ của doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là khối FDI. Trong bối cảnh lợi suất dài hạn của Mỹ vẫn neo cao, nhiều doanh nghiệp có thể giữ lại một phần doanh thu xuất khẩu bằng USD ở nước ngoài, thay vì bán ngay cho ngân hàng trong nước.

Thứ hai, rủi ro đảo chiều dòng vốn toàn cầu khi mặt bằng lãi suất dài hạn duy trì ở mức cao. Các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, có thể đối mặt với áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài nếu tâm lý phòng thủ gia tăng.

Thứ ba là vàng. Khi chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới nới rộng, nhu cầu nắm giữ ngoại tệ có thể gia tăng, nhằm phục vụ nhập khẩu hoặc thậm chí nhập lậu vàng, từ đó tạo sức ép lên thị trường ngoại hối.

Bà Quỳnh cho rằng bức tranh tổng thể vẫn tương đối tích cực. Dự trữ ngoại hối được củng cố trong năm 2025 cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định là những “tấm đệm” quan trọng cho tỷ giá.

"Với việc điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, mức trượt giá của VND trong cả năm 2026 được dự báo chỉ dao động trong biên độ 2 - 2,5%", bà Quỳnh cho hay.

Ngọc Mai/Tiền Phong

