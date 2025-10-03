TV OLED sắp giảm giá mạnh

Giá thành sản xuất tấm nền OLED cỡ lớn liên tục giảm, giúp công nghệ này tiến gần hơn mục tiêu phổ biến rộng rãi và cạnh tranh trực diện với LCD.

Chi phí sản xuất tấm nền OLED đang giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Chi phí sản xuất màn hình OLED cỡ lớn đang giảm nhanh chóng, mở ra cơ hội cạnh tranh trực tiếp với TV LCD trong những năm tới.

Theo nguồn tin trong ngành, chi phí sản xuất tấm nền OLED 65 inch của LG Display đã giảm gần một nửa trong vòng 5 năm. Năm 2020, giá thành ở mức khoảng 1.000 USD . Đến năm 2023, con số này giảm xuống 600 USD và dự kiến xuống dưới 500 USD vào cuối năm nay. Xu hướng giảm được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2026.

Sự thay đổi này gắn liền với việc LG Display đẩy mạnh mở rộng dây chuyền sản xuất và tối ưu hóa chi phí. Các nhà máy tại Paju (Hàn Quốc) và Quảng Châu (Trung Quốc) đóng vai trò chủ lực. Đặc biệt, tại Quảng Châu, 2/3 mức chi phí đầu tư đã được khấu hao, giúp chi phí sản xuất mỗi tấm nền giảm đáng kể.

Tờ Biz Chosun dẫn lời một quan chức ngành công nghiệp tầm nền cho biết, trong 2-3 năm qua, LG Display tập trung vào việc tăng công suất và ổn định sản lượng để chuyển đổi cơ cấu doanh thu sang OLED. Nỗ lực này mang lại hiệu quả rõ rệt từ năm ngoái, giúp chi phí giảm 30% so với năm 2023. Công ty cũng đặt mục tiêu tiếp tục hạ giá thành trong năm 2026 thông qua cải tiến thiết kế và thay đổi cấu trúc chip điều khiển hiển thị (DDI).

Dù mức giảm chưa chắc được phản ánh trực tiếp vào giá bán, do LG Display vẫn đang gặp khó khăn về lợi nhuận, thị trường TV OLED cỡ lớn đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Giá bán một số mẫu 77 inch và 83 inch trong năm nay đã hạ nhiệt đáng kể so với trước.

Đáng chú ý, chi phí sản xuất tấm nền OLED hiện đã tiệm cận, thậm chí có khả năng thấp hơn so với tấm nền LCD sử dụng công nghệ đèn nền LED RGB. Một nguồn tin trong ngành cho biết, riêng chi phí chip LED đã chiếm phần lớn giá thành loại tấm nền này. Khi tính cả hệ thống đèn nền và driver, chi phí sản xuất ước tính rơi vào khoảng 400– 600 USD , ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn so với tấm nền OLED.