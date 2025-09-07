TV OLED ‘không dây’ giá hơn 500 triệu

|
Với mức giá niêm yết lên đến 539 triệu đồng, LG OLED M5 đang là TV đắt nhất ở thị trường Việt Nam trong năm 2025. Mức giá rất cao thể hiện sản phẩm đầu bảng trong phân khúc TV cao cấp nhất của LG, tích hợp loạt công nghệ cùng tính năng AI.
|
Chiếc hộp đen có tên Zero Connect Box là điểm làm nên khác biệt giữa dòng OLED cao cấp của LG với các giải pháp từ đối thủ cạnh tranh ở Việt Nam. Người dùng có thể đặt hộp ở gần như mọi vị trí trong phòng, kết nối các loại dây dẫn vào hộp. Tín hiệu được truyền tới TV bằng kết nối không dây với tần số 144 Hz.
|
Trong hình, chiếc PlayStation 5 và bộ loa không dây của LG đều được nối với hộp kết nối. Điều này giúp giảm số lượng dây cần nối vào TV, cho phép LG sử dụng thiết kế mỏng hơn. Tất nhiên, TV vẫn cần dây nguồn, nên cả hệ thống sẽ chỉ hoàn toàn thoáng nếu căn phòng có thiết kế để giấu dây nối duy nhất này.
|
Trong thời gian trải nghiệm, kết nối giữa hộp không dây và TV ổn định dù đặt ở gần hay xa. LG thậm chí cho biết không cần phải có tầm nhìn trực tiếp giữa TV và hộp, đồng nghĩa người dùng có thể cho hộp cùng các thiết bị khác vào tủ. Việc điều khiển và chơi game trên chiếc PlayStation 5 mượt, không có độ trễ. Tuy nhiên, kết nối này cũng là nguyên nhân mẫu TV đầu bảng của LG có tần số quét 144 Hz, trong khi mẫu OLED G5 lại có tần số 165 Hz.
|
LG cho biết các mẫu OLED đầu bảng thế hệ 2025 sử dụng công nghệ mới, cho phép độ sáng cao hơn tới 40% so với thế hệ trước. Trong trải nghiệm thực tế, kể cả trong căn phòng bật nhiều đèn và mở hết cửa sổ, độ sáng của chiếc TV vẫn đáp ứng tốt.
|
Đặc điểm nổi trội của TV OLED vẫn là khả năng thể hiện màu đen sâu, đem lại độ tương phản cao và màu sắc nổi bật. Nếu giảm bớt ánh sáng khi xem phim, đặc điểm này đem lại chất lượng hình ảnh tốt hơn hẳn so với những TV dùng tấm nền phát sáng. Trong cuộc chạy đua công nghệ, các hãng đang tập trung cải thiện hình ảnh khi môi trường xem không tối ưu, bằng những phương pháp như cải thiện tấm nền OLED hoặc lớp phủ chống chói.
|
LG cũng tích hợp nhiều tính năng AI vào dòng TV mới nhất. Ngoài việc kết hợp vi xử lý và AI để cải thiện hình ảnh và âm thanh, hãng còn trang bị chatbot để tìm kiếm và hỗ trợ xử lý một số vấn đề của người dùng dựa trên Microsoft Copilot. Trải nghiệm nhanh cho thấy khả năng nhận và hiểu âm thanh của chatbot khá tốt, nhưng để xác định vấn đề vẫn cần đọc đúng câu lệnh.
|
Ngoài ra, AI cũng được tích hợp để mang lại cho người dùng chất lượng hình ảnh vừa ý nhất. Khi sử dụng tính năng này, người dùng sẽ lựa chọn những hình ảnh đúng ý mình ở một số khung cảnh, sau đó TV sẽ tự động tính toán để đưa ra thiết lập phù hợp.
|
Điều khiển của mẫu TV cao cấp với vỏ ngoài bằng kim loại, tích hợp cả nút gọi AI nhanh cùng nhiều dịch vụ giải trí.
|
Theo thông số của LG, phiên bản 97 inch có độ dày chỉ là 28,2 mm, phần viền màn hình cũng rất mỏng. Với các tính năng hiển thị hình ảnh như thiết bị trang trí, TV của LG và các mẫu OLED nói chung sẽ đẹp hơn khi treo tường so với đặt trên kệ.
|
Mức giá của chiếc LG M5 phiên bản 97 inch rất cao, giống như một cách định vị phân khúc của hãng. Người sử dụng thực dụng hơn có thể lựa chọn phiên bản kích thước nhỏ hơn là 83 inch (195 triệu đồng) với mức chênh lệch gần 350 triệu. Đối thủ đồng hương Samsung hiện không có giải pháp OLED không dây tương đương. Mẫu OLED cao cấp nhất của Samsung tại Việt Nam là S95F có lớp phủ chống lóa và mức giá chưa đến 150 triệu, có thể so sánh với LG G5. Trong khi đó dòng Bravia 8 của Sony tại Việt Nam chỉ có kích thước tới 65 inch, khó so sánh trực tiếp với LG M5.
|
Nếu vẫn thích giải pháp không dây của LG nhưng có hầu bao ít hơn, người dùng có lựa chọn là dòng TV QNED Evo với giá cao nhất 80 triệu cho bản 86 inch. Đây là dải sản phẩm mới của hãng năm 2025, hướng đến người dùng muốn không gian sạch sẽ, tối giản. Tất nhiên, chất lượng hiển thị của dòng QNED vẫn ở dưới so với dòng OLED.
