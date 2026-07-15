Tuyển Việt Nam mất thêm Duy Mạnh

Không kịp bình phục chấn thương đầu gối, trung vệ Đỗ Duy Mạnh buộc phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik động viên Duy Mạnh trước khi anh rời đội vì chấn thương. Ảnh: Nhật Đoàn.

Theo thông tin từ tuyển Việt Nam, sau quá trình theo dõi và đánh giá từ đội ngũ y tế, ban huấn luyện quyết định để Đỗ Duy Mạnh trở về CLB để tiếp tục điều trị chấn thương. Trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2016, Duy Mạnh vắng mặt ở một kỳ AFF/ASEAN Cup mà tuyển Việt Nam tham dự.

Theo nhận định của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã thống nhất đưa ra quyết định này.

Trưa 14/7, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trực tiếp gặp gỡ và động viên Duy Mạnh trước khi trung vệ này rời đội. Ông khuyến khích học trò tập trung điều trị dứt điểm chấn thương, sớm trở lại với phong độ tốt nhất để tiếp tục đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

Thực tế, Duy Mạnh gặp vấn đề ở đầu gối từ trước khi hội quân. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu, anh vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tích cực tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Ở giai đoạn cuối chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trung vệ sinh năm 1996 đã có thể trở lại tập luyện với bóng. Tuy nhiên, các đánh giá chuyên môn cho thấy anh chưa đạt trạng thái thể lực tối ưu để thi đấu đỉnh cao.

Trước đó, ngay sau khi đội tuyển trở về từ Hàn Quốc, hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng phải chia tay vì chấn thương bàn chân. Khuất Văn Khang vẫn đang được theo dõi tích cực việc phục hồi thể trạng. Việc liên tiếp mất hai hậu vệ khiến lực lượng của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Hiện tại, quân số đội tuyển còn 25 cầu thủ trong bối cảnh trận ra quân ASEAN Cup 2026 chỉ còn khoảng 10 ngày. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tính đến phương án bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 20/7. Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi.