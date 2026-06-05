Tuyển Trung Quốc nhọc nhằn đánh bại Singapore

Ở trận giao hữu diễn ra vào tối 5/6, tuyển Singapore dù chơi nỗ lực vẫn để thua Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 1-2.

Tuyển Trung Quốc đánh bại Singapore với tỷ số 2-1.

Trận giao hữu giữa Singapore và Trung Quốc khép lại với kịch bản đầy kịch tính cùng những pha va chạm nảy lửa. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà vẫn gây ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Ngay từ hiệp một, Trung Quốc phần nào khẳng định đẳng cấp của đội bóng cửa trên khi chủ động kiểm soát thế trận. Phút 16, từ đường kiến tạo của đồng đội, Erjiniao bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Ưu thế tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 41 khi đội trưởng Hariss Harun bên phía Singapore để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Yuning Zhang không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội khách trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng hơn với hàng loạt tình huống phạm lỗi và các ca chấn thương liên tiếp của cầu thủ đôi bên. Tuy nhiên, nỗ lực đẩy cao đội hình của Singapore cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút 76, cầu thủ vào sân thay người Irfan Fandi thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà bằng cú dứt điểm chân trái quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút cuối trận chứng kiến màn ăn miếng trả miếng nghẹt thở. Singapore dồn toàn lực tìm bàn gỡ, trong khi Trung Quốc liên tục phải thay đổi nhân sự bất khả kháng do các cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe.

Hami Syahin của đội chủ nhà thậm chí phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng thô bạo ở phút 83. Chung cuộc, Trung Quốc bảo toàn thắng lợi sát nút 2-1 đầy nhọc nhằn, trong khi Singapore cho thấy sự tiến bộ đáng kể dù không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh.

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