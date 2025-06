Singapore gây ấn tượng ở vòng loại Asian Cup

Hôm 10/6, đội tuyển Singapore giành chiến thắng 2-1 trước Bangladesh trên sân khách, nhờ vào các pha lập công của Song Ui-young và Ikhsan Fandi. Đáng chú ý, trong thành phần tuyển Bangladesh có cựu tiền vệ của Leicester City, Hamza Choudhury, và Shamit Shome, người từng có 2 lần khoác áo đội tuyển Canada.

Trong 45 phút đầu tiên, Singapore tạo ra một số cơ hội dù đối mặt với chủ nhà thi đấu đầy quyết liệt. Đội khách khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1 bàn do công của Song Ui-young ở phút 45.

Đầu hiệp hai, Ikhsan Fandi ghi bàn thứ hai cho Singapore, sau nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn Marma bên phía Bangladesh. Dù nhận 2 bàn thua, đội chủ nhà vẫn không bỏ cuộc và dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ chỉ ghi được một bàn do công của Hossain ở phút 67 với một cú sút hiểm hóc từ đường chuyền của Choudhury.

Trong những phút cuối, Bangladesh có pha đánh đầu trúng xà ngang đáng tiếc, nhưng Singapore đứng vững để mang về 3 điểm quý giá.

Trước trận này, Singapore hòa 0-0 với Hong Kong ở lượt đấu đầu tiên vào tháng 3, trong khi Bangladesh có trận hòa không bàn thắng với Ấn Độ.

Singapore chưa bao giờ giành vé trực tiếp dự Asian Cup. Lần duy nhất đội tuyển này góp mặt là vào năm 1984 khi là nước chủ nhà. Singapore sẽ tiếp tục hành trình vòng loại với trận đấu gặp Ấn Độ được đánh giá khó khăn trên sân nhà vào tháng 10 tới.

