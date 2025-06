HLV Kim Sang-sik xin lỗi

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam và các cổ động viên đã đến Malaysia cổ vũ. Chúng tôi đã thi đấu đúng đấu pháp, nhưng việc mất người trong hiệp hai - đặc biệt là các hậu vệ Thành Chung, Tiến Dũng - là nguyên nhân lớn khiến đội tuyển thất bại hôm nay. Việc phải chơi mất người khiến hệ thống phòng ngự bị xáo trộn, làm toàn đội không thể triển khai lối chơi như kế hoạch ban đầu".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia tạo ra khác biệt, theo đó nâng tầm sức mạnh cho đội chủ nhà.

"Đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận sự thật rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh lên nhờ vào những cầu thủ nhập tịch mới. Nhưng bóng đá thì vẫn luôn có chỗ cho những kỳ tích xảy ra. Nếu chúng tôi chuẩn bị tốt cho trận tái đấu ở Hà Nội, tôi nghĩ tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội", HLV Kim Sang-sik tiếp tục.

Chia sẻ thêm về dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết đã lường trước được sức mạnh của họ. Dù vậy, điều ông không ngờ là những cầu thủ này lại thể hiện xuất sắc hơn điều bản thân mong đợi.

Ở trận này, tất cả bàn thua của tuyển Việt Nam đều đến trong hiệp hai. Theo HLV Kim Sang-sik, đây là điều đáng tiếc bởi các học trò của ông đã có được tỷ số tốt (hoà 0-0) trong 45 phút đầu tiên. Chiến lược gia 48 tuổi cho rằng nếu thi đấu tập trung hơn - cụ thể là không để thủng lưới nga sau giờ nghỉ giữa hiệp, thì tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức tạo ra bất ngờ.

Cũng theo HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đã phạm nhiều sai lầm, dẫn đến trận thua đậm. Tuy nhiên, ông không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào, theo đó cho rằng việc tổn thất nhân sự đã phá hỏng kế hoạch của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Malaysia với sự tự tin lên cao. Thầy trò Kim Sang-sik là những nhà vô địch ASEAN Cup. Dù vậy, trước Malaysia, tuyển Việt Nam lại chịu thất bại đậm 0-4.

"Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, nhất là sau khi chúng tôi đã thắng 4-0 tại Malaysia. Thực sự, tỷ số hôm nay là một kết quả khiến tất cả phải bất ngờ. Lúc này, những gì chúng tôi cần làm là phân tích lại trận đấu, từ đó rút ra được bài học, tìm kiếm giải pháp cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027", HLV Kim Sang-sik cho biết.

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, xếp thứ hai. Trong khi đó, Malaysia đã vươn lên đầu bảng, sở hữu 6 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).

Theo thể thức của giải, chỉ đội đầu bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia.

