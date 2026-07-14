Tuyển thủ Na Uy gây tranh cãi khi mang dép diện kiến Quốc vương

Julian Ryerson trở thành tâm điểm bàn luận khi mang dép lê diện kiến Quốc vương Harald V sau kỳ World Cup lịch sử của tuyển Na Uy.

Julian Ryerson (trái) đi dép lê khi bắt tay Quốc vương Harald V trong buổi vinh danh tuyển Na Uy sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026. Ảnh: Amanda Pedersen Giske/NTB.

Sau khi khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026, đội tuyển Na Uy trở về Oslo trong sự chào đón của hàng chục nghìn người hâm mộ.

Để ghi nhận thành tích lần đầu tiên đưa đội tuyển vào tứ kết World Cup, Quốc vương Harald V đã mời toàn bộ đội tuyển Na Uy tới Cung điện Hoàng gia dự buổi tiếp kiến. Tại đây, ông lần lượt bắt tay, chúc mừng từng cầu thủ và ban huấn luyện trước khi đội tham gia lễ diễu hành mừng công qua trung tâm thủ đô Oslo.

Trong lúc các cầu thủ lần lượt tiến lên bắt tay Quốc vương, Julian Ryerson - cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund - gây bất ngờ khi đi một đôi dép lê màu đen thay vì mang giày như các đồng đội khác. Hình ảnh này của anh nhanh chóng gây chú ý và tạo ra nhiều sự tranh luận trên mạng xã hội.

Tờ Netavisen của Na Uy đưa tiêu đề : "Đi dép lê vào diện kiến Quốc vương: Thẻ đỏ rõ ràng", so sánh hành động của Ryerson như một pha phạm lỗi trong bóng đá.

Tờ báo cho rằng đôi dép là chi tiết "phá cách và khác thường đến mức khó tin" trong một sự kiện mang tính nghi lễ của Hoàng gia.

Theo thông lệ trong các buổi diện kiến Hoàng gia, khách mời thường mặc trang phục trang trọng, đi kèm giày tây hoặc lễ phục.

Vì vậy, việc Ryerson đi dép lê được nhiều tờ báo Na Uy đánh giá là không phù hợp với tính chất của sự kiện. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, phần lớn dư luận lại tỏ ra khá thoải mái bởi tuyển Na Uy vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Chuyên gia thời trang Marianne Jemtegård cũng nhìn nhận vụ việc theo hướng hài hước. Bà nói: "Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Na Uy có người diện kiến Quốc vương với đôi dép lê".

Dù cho rằng trong hoàn cảnh bình thường, Ryerson "xứng đáng nhận thẻ đỏ", bà vẫn cho rằng toàn đội vừa trải qua hành trình dài và phải di chuyển thẳng từ sân bay đến cung điện để dự buổi tiếp đón.

"Trong một ngày cả đất nước đang chìm trong niềm vui chiến thắng, tôi nghĩ có thể tạm gác những quy tắc về trang phục. Ryerson xứng đáng được một lệnh ân xá đặc biệt", bà nói.

Trong khi đó, tờ VG cũng bình luận: "Ngày Na Uy vào tứ kết World Cup, mọi thứ đều được phép". Tờ báo cho rằng kỳ tích của đội tuyển đã khiến người hâm mộ và truyền thông nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Nhân vật chính dường như cũng rất thích thú với sự chú ý mà mình nhận được. Sau buổi diện kiến, Ryerson đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp đôi dép cùng đôi chân trần khi đứng trên xe buýt mui trần diễu hành qua trung tâm Oslo.

Ryerson đăng ảnh đôi dép lê trên trang cá nhân khi đứng trên xe buýt diễu hành tại Oslo. Ảnh:@julianryerson/Instagram.

Động thái này được nhiều người xem như cách cầu thủ này hài hước hưởng ứng câu chuyện đang gây sốt.

Dù lựa chọn trang phục của Ryerson tạo nhiều tranh luận, Hoàng gia Na Uy không đưa ra bất kỳ phản ứng hay hình thức xử lý nào đối với hậu vệ này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tuyển Na Uy vừa viết nên trang sử mới của bóng đá nước nhà, phần lớn truyền thông và dư luận đều coi đây là một khoảnh khắc hài hước hơn là một sự cố đáng lên án.