Tuyển thủ Indonesia vỡ mộng tại Ligue 1

Hậu vệ cánh trái của tuyển Indonesia, Calvin Verdonk, nhận thất bại khi có lần đầu đá chính trong màu áo Lille tại Ligue 1.

Calvin Verdonk có màn ra mắt Ligue 1 kém vui.

Hôm 28/9, Verdonk làm nên lịch sử khi có tên trong đội hình xuất phát của Lille đối đầu Lyon trên sân nhà thuộc vòng 6 Ligue 1. Verdonk trở thành tuyển thủ Indonesia đầu tiên đá chính tại giải VĐQG Pháp, đồng thời là cầu thủ ASEAN đầu tiên góp mặt ở giải đấu này.

Được kỳ vọng nhiều, nhưng hậu vệ trái này có trận đấu gây thất vọng, không thể giúp Lille tránh khỏi thất bại 0-1 trước Lyon ngay trên sân nhà. Đây là trận thứ hai liên tiếp Verdonk hứng chịu thất bại trong màu áo Lille.

Khi Lille đối đầu Lens ở vòng 5, Verdonk được HLV Bruno Genesio tung vào sân phút 18 để thay Romain Perraud dính chấn thương. Anh đá hết trận và nhận một thẻ vàng, không thể giúp Lille tránh khỏi trận thua đậm 0-3 trước Lens.

Hai thất bại liên tiếp ở Ligue 1 khiến Lille nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt ở hàng thủ. Trận thua khiến màn ra mắt của Verdonk trở nên kém trọn vẹn, thậm chí không ít CĐV Lille bắt đầu nghi ngờ về năng lực của tân binh người Indonesia.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Lille bỏ ra 3 triệu euro để chiêu mộ Verdonk từ NEC Nijmegen với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Verdonk là cầu thủ gốc Hà Lan. Anh có quốc tịch Indonesia tháng 6/2024. Từ đó đến nay, Calvin Verdonk có 11 lần khoác áo tuyển Indonesia, góp công lớn giúp đội bóng xứ vạn đảo có mặt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

