Tuyển thủ Anh chấn thương ghê rợn

Rạng sáng 23/2, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek phải nhập viện khẩn cấp trong thất bại 0-1 của AC Milan trước Parma thuộc vòng 26 Serie A.

Ruben Loftus-Cheek được đưa thẳng vào bệnh viện.

Trên sân San Siro, Loftus-Cheek bị thủ môn Edoardo Corvi thúc mạnh vào vùng đầu khi cả hai lao vào tranh chấp bóng. Cú va chạm khiến cựu tiền vệ Chelsea đổ gục xuống sân trong đau đớn, miệng bê bết máu.

Đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu trước khi cố định cổ bằng nẹp bảo hộ và đưa cầu thủ rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của khán giả.

Theo Sky Sports, Loftus-Cheek bị gãy xương hàm và có thể phải nghỉ thi đấu vài tháng. Một chiếc răng của anh cũng được cho là bị vỡ sau tình huống va đập.

Chấn thương nghiêm trọng nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội góp mặt của tiền vệ 30 tuổi trong thành phần tuyển Anh tại World Cup 2026.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Loftus-Cheek luôn được đánh giá cao nhờ thể hình và khả năng thi đấu đa năng. Anh từng gây bất ngờ khi được triệu tập trở lại sau gần 7 năm vắng bóng trong màu áo "Tam sư".

Trước đó, Loftus-Cheek thừa nhận mục tiêu lớn nhất là duy trì thể trạng sung mãn và phong độ ổn định ở cấp CLB để tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ.

Chấn thương của Loftus-Cheek khiến tình hình của Milan thêm u ám. Đội bóng áo sọc đỏ-đen thua 0-1 ở trận đấu này, qua đó bị kình địch cùng thành phố Inter Milan bỏ xa 10 điểm.

HLV Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ đau đầu tìm giải pháp thay thế khi phía trước là chặng nước rút khốc liệt của mùa giải.

Gia nhập Milan năm 2023 sau 155 lần ra sân cho Chelsea, Loftus-Cheek có 94 trận cho đại diện Italy. Nhưng giờ đây, anh phải tạm gác lại mọi thứ để tập trung cho việc hồi phục trở lại sau chấn thương.

Chelsea - bao giờ mới thật sự ổn định Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.