Tuyển Thái Lan nhận cú sốc chấn thương

  Chủ nhật, 16/11/2025 08:00 (GMT+7)
Supachai Chaided dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Supachai chấn thương và buộc phải rút lui khỏi đội hình.

Hôm 14/11, trong chiến thắng 3-2 trước Singapore ở trận giao hữu trên sân Thammasat Rangsit, tiền đạo Supachai Chaided phải rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương đầu gối, khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo Thairath, Supachai dính chấn thương dây chằng và sẽ vắng mặt khỏi danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Sri Lanka thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 18/11 tới.

Chấn thương dây chằng của Supachai thậm chí được các bác sĩ đánh giá rất nghiêm trọng, có thể khiến anh nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Đây là tin không vui cho tuyển Thái Lẫn đội chủ quản Buriram, bởi họ đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Đây là tổn thất lớn với “Voi chiến”, bởi tiền đạo này đóng vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công và là một trong những niềm hy vọng ghi bàn của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại Asian Cup.

Việc Supachai chấn thương ở trận thắng Singapore 3-2 gây tranh cãi lớn. Không ít người cho rằng tuyển Thái Lan không cần sử dụng lực lượng mạnh đến vậy ở một trận giao hữu.

Trước đó, tuyển Thái Lan cũng đón tin không vui khi lão tướng Teerasil Dangda dính chấn thương và buộc phải rút lui khỏi đội hình. Để thay thế, HLV Anthony Hudson sẽ phải triệu tập một cầu thủ khác vào danh sách chính thức.

