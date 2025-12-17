Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển nữ Việt Nam phẫn nộ vì bị tước bàn thắng

  • Thứ tư, 17/12/2025 20:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng trong hiệp một trận chung kết SEA Games 33 gặp Philippines tối 17/12.

Viet Nam anh 1

Phút 29, Bích Thùy (23) di chuyển thông minh trước khi đánh đầu tung lưới Philippines, mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.
Viet Nam anh 2

Tuy nhiên, pha lập công bị từ chối khi trọng tài biên cho rằng Bích Thùy đã rơi vào thế việt vị.
Viet Nam anh 3

Băng quay chậm cho thấy Bích Thùy vẫn còn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines trước khi ghi bàn.
Viet Nam anh 4

Tuyển Việt Nam phản ứng dữ dội trước quyết định của trọng tài chính.
Viet Nam anh 5

Việc bị từ chối bàn thắng khiến Việt Nam mất lợi thế dẫn trước. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội có thế trận tốt hơn ở hiệp một.
Viet Nam anh 6

Vạn Sự tranh cãi với đội trưởng của tuyển Philippines về quyết định tranh cãi của trọng tài.
Viet Nam anh 7

Trong khi đó, cầu thủ Philippines thở phào vì thoát bàn thua ngay hiệp một.

Duy Luân

Ảnh: Minh Chiến, Anh Tiến

Việt Nam Việt Nam sea games 33 philippines

