Tuyển nữ Việt Nam phẫn nộ vì bị tước bàn thắng

Phút 29, Bích Thùy (23) di chuyển thông minh trước khi đánh đầu tung lưới Philippines, mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, pha lập công bị từ chối khi trọng tài biên cho rằng Bích Thùy đã rơi vào thế việt vị.
Băng quay chậm cho thấy Bích Thùy vẫn còn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines trước khi ghi bàn.
Tuyển Việt Nam phản ứng dữ dội trước quyết định của trọng tài chính.
Việc bị từ chối bàn thắng khiến Việt Nam mất lợi thế dẫn trước. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội có thế trận tốt hơn ở hiệp một.
Vạn Sự tranh cãi với đội trưởng của tuyển Philippines về quyết định tranh cãi của trọng tài.
Trong khi đó, cầu thủ Philippines thở phào vì thoát bàn thua ngay hiệp một.
