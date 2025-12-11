Tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar: Vạn Sự suýt nâng tỷ số

Sức ép lớn đầu trận được tuyển nữ Việt Nam cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút 8.

Nữ Việt Nam thăng hoa. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau trận thua cay đắng 0-1 trước Philippines ở loạt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam buộc phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử chiều 11/12. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam đi tiếp.

Thậm chí một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ giúp đội giành vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng sẽ khiến các cô gái Việt Nam bị loại.

Chính vì thế, tinh thần thi đấu quyết tâm giúp các cô gái Việt Nam áp đảo Myanmar và sớm mở tỷ số ở ngay phút thứ 8.

Trần Thị Duyên có pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm Myanmar để Vạn Sự bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Bích Thùy toả sáng.

Đến phút 14, sau nỗ lực của Hoàng Thị Loan, hàng thủ Myanmar lúng túng phá bóng bật ra đúng vị trí Bích Thùy và tiền vệ này dễ dàng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp tuyển Việt Nam chơi ung dung và kiểm soát thế trận.

Vạn Sự tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm khi chơi xông xáo và có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, nhưng pha đánh đầu cận thành của cô không chính xác.