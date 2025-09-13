Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật về camera iPhone 17 Pro

  • Thứ bảy, 13/9/2025 06:59 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Apple quảng bá iPhone 17 Pro có 3 camera nhưng tương đương 8 ống kính chuyên nghiệp, có thể khiến người dùng nhầm lẫn chúng có thể thay thế máy ảnh truyền thống.

Apple tuyên bố 3 camera trên iPhone 17 Pro tương đương 8 ống kính chuyên nghiệp. Ảnh: The Verge.

Apple thường có những tuyên bố ấn tượng khi giới thiệu iPhone mới, đặc biệt ở mảng camera. Năm nay, công ty quảng bá rằng cụm 3 camera sau trên iPhone 17 Pro tương đương với “8 ống kính chuyên nghiệp”, trong khi iPhone Air chỉ có một camera sau nhưng vẫn được coi là 4 ống kính.

iPhone Air, mẫu máy siêu mỏng chỉ sở hữu duy nhất một camera 48 MP, khẩu độ f/1.6, tiêu cự tương đương 26 mm. Đây cũng chính là camera chính của iPhone 17 tiêu chuẩn. Với iPhone 17 Pro và Pro Max, camera chính có cảm biến 48 MP, khẩu độ f/1.78, tiêu cự 24 mm, đi kèm camera góc siêu rộng và tele 4x.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Apple “phóng đại” về số lượng ống kính của các mẫu iPhone mới. Trên iPhone Air, ông lớn công nghệ này cho biết một cảm biến và ống kính có thể được sử dụng ở các tiêu cự 26 mm, 28 mm, 35 mm và 52 mm. Ở mức zoom 2x (52 mm), độ phân giải giảm còn 12 MP. Trong đó, ảnh 28 mm được ghép từ nhiều khung hình 12 MP và một khung 48 MP; ảnh 35 mm chỉ sử dụng vùng trung tâm của cảm biến.

Với iPhone 17 Pro, Apple tính toán 3 ống kính thành 8 ống kính, tăng một so với 7 ống kính của iPhone 16 Pro năm ngoái. Dựa trên thông số, một số chuyên gia cho rằng Táo khuyết đang suy luận 8 ống kính “chuyên nghiệp” gồm 4 tiêu cự từ camera chính (24 mm, 28 mm, 35 mm, 52 mm), ống kính tele 100 mm (4x), ảnh 200 mm (8x, 12 MP từ tele), ống kính góc siêu rộng 13 mm và chế độ macro sử dụng chính camera góc siêu rộng.

Apple gọi đây là “chất lượng quang học”, nhưng thực chất không phải zoom quang học đúng nghĩa. Zoom quang học truyền thống đòi hỏi ống kính thay đổi tiêu cự vật lý, trong khi trên iPhone, phần lớn được xử lý bằng nhiếp ảnh điện toán. Việc công ty xếp các chế độ crop, zoom kỹ thuật số và macro vào danh sách “ống kính chuyên nghiệp” mang tính tiếp thị nhiều hơn là tính năng thực tế.

Đây không phải lần đầu Apple dùng ngôn từ mơ hồ để tạo cảm giác vượt trội cho sản phẩm. Tuy nhiên, cách tăng số lượng ống kính như của Apple dễ gây tranh cãi, đặc biệt với những người am hiểu nhiếp ảnh. Suy cho cùng, phần mềm không thể thay thế hoàn toàn ống kính quang học chuyên dụng.

iPhone Air có thể được quảng bá như có 4 ống kính, nhưng việc nó có thực sự tương đương 4 ống kính chuyên nghiệp hay không vẫn là câu hỏi người dùng cần tự trải nghiệm để đánh giá.

Minh Hoàng

Camera iPhone 17 Pro iPhone 17 Camera iPhone Air Zoom Tele Apple

